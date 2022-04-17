Рубежное Луганской области: как выживают люди в городе, которого нет

Рубежное практически разрушен российскими войсками. Часть районов города оккупирована и оттуда эвакуироваться на безопасные территории почти невозможно. Оккупанты пытаются насильно вывозить оставшихся жителей в сторону России и ОРДЛО.

ВСУ мужественно держат оборону города уже больше месяца, но в городе не прекращаются уличные бои – там против украинцев воюют кадыровцы, жестокие головорезы.

Татьяна была в оккупированной части города и ей чудом удалось выбраться по маршруту Рубежное-Старобельск-Днепр. Сейчас он уже перекрыт и оккупанты расстреливают колонны с беженцами.

Жители Рубежного едва выживают под обстрелами

Жители под обстрелами ищут воду, охотятся за продуктами, оставшиеся на полках разбитых супермаркетов. Сейчас они хотят только одного – выжить.

"Вокруг нашего дома стояли танки, велись уличные бои. Люди, находясь вне оккупации, не понимают обстановки. Каждый раз, когда звонят и говорят: Берите белый флаг, идите, - или сын кричит в трубку: Мама ты мне нужна живая, выходи - рвется сердце. А из дому не выйти, вокруг свистят снаряды. Это удручающе. Мы не могли ответить на зов наших близких. Они не понимали, почему мы не выходим!" – рассказала Татьяна Белая.

С каждым днем обстрелы Рубежного возрастают. Эвакуировать местное население из-за них становится все сложнее. 10 апреля вывезти удалось только 30 человек. Для оставшихся смогли завести гуманитарную помощь – ее хватит на несколько дней.

Людей насильно вывозят в Старобельск

С оккупированной части жителей вывозят КАМАЗами в Старобельск. И оккупанты действуют быстро и нагло. Они просто подгоняют машины и автобусы, начинают колотить во все двери и выводят перепуганных людей. Им на руку играет паника и полное отсутствие информации.

"К нашему дому подъехали маленькие, беленькие автобусы. Выбежали ребята в форме с криками: "Выходите, эвакуация, будут бомбить". Начали стучать по квартирам. Я смотрю - дети с мамами бегут. Никто ничего понять не может. Никто не знает куда везут. Мы поняли, в чем дело. Я встала на колени и сказала: "Господь, я не хочу, чтобы меня насильно вывозили". Было очень страшно", - рассказывает Татьяна.

В ее доме с начала войны оказалось девять человек, три собаки и кот. Вместе собирали снег и топили воду, сливали бензин с машин, чтобы запустить генератор и приготовить еду.

Татьяна признается, что в оккупации жить очень трудно. Но постепенно привыкаешь к тому, к чему уже невозможно привыкнуть. К трупам на улице.

"Я вроде спокойная сейчас, но происходящее внутри меня трудно объяснить. Нужно время, что забыть увиденное как страшный сон. Война открывает в человеке все - и хорошее, и плохое. Есть люди, предложат тебе бутыль воды за 200 грн. А есть те, кто, выстояв под обстрелами, просто принесет ее пожилым", - добавляет женщина.

В домах проверяют документы и прописку

В городе российские военные проверяют документы, сверяют прописку у тех, кто там остался. Если двери им не открывают и у соседей нет ключей, просто ломами выламывают двери. Если не поддается – стреляют в замок. Ищут тех, кто прячется.

Как создают фейки и пропаганду

Татьяна также рассказала, как создают фейки и постановочные пропагандистские сюжеты для российского ТВ.

"Я хочу рассказать вам историю, пропитанную пропагандой, в которую мир верит. Мы живем возле школы. Там ходят эти ребята с красными повязками. Вдруг из-за поворота бежит группа хорошо одетых людей, в хорошей форме - типа мирные. Подбегают к нашему дому. Выкрикивают адреса, называют фамилии, показывают пакеты, и все снимают на камеры.

Потом вместе с камерами подходят к разбитому дому через дорогу, где уже никто не живет. И на его фоне рассказывают, что кормят население, а по ним стреляют. Так в своих сюжетах они показывают ложь. Сын моей соседки, он живет в Прибалтике, увидел этот сюжет, звонит ей и говорит: "Вам же русские дают гуманитарку". А она не понимает - что дают?" – рассказала Татьяна.

Мэр Рубежного перешел на сторону оккупантов

Во временно захваченных городах оккупанты ставят свою марионеточную власть. В Рубежном мэр города Сергей Хортив сам перешел на сторону оккупанта. Татьяна говорит, что не голосовала за него, а он всегда умел подстроиться.

"Перед войной его не было. Люди говорили, что уехал в Воронеж к родне. Потом его притащили назад. Выступал он в районах города, где стабильная оккупация, где не стреляют. К нам не дошел. Как мы слышали, город послал его вслед за российским кораблем", - добавила жительница Рубежного.

Эвакуация из Рубежного

Татьяна вместе с мужем приехали в этот город в 2000 году. Она сама из Одессы, а он из Киева. С началом войны поддержка мужа, которому уже 73 года, оказалась очень ценной. Он всегда держит равновесие и сохраняет спокойствие.

С первых дней они надеялись, что война обойдет Рубежное, поэтому Татьяна оставалась помогать людям. А потом поняла, что нужно уезжать. Найти возможность выехать было очень трудно. Сестра соседки нашла перевозчика, и он должен был забрать прямо из-под дома. Но в последний момент отказался из-за обстрелов.

А потом нашелся парнишка из Рубежного, который вывозил людей. Он пришел и дал 5 минут на сборы и сказал, что отвезет в Старобельск. Они испугались и ответили, что туда им не нужно. Но парень предупредил, что их там ждут.

Сейчас Татьяна выехала на подконтрольную Украине территории и находится в безопасности.

"Я хочу остаться украинкой. Я националист? Нет. Я просто живу в этой стране. Я здесь выросла, у меня дети, внуки", - говорит женщина.

Как теперь выглядит Рубежное: