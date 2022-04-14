Враг не смог прорвать оборону в районах Рубежного, Новотошковского и Марьинки, - Генштаб
Российские войска предприняли попытку прорыва украинской обороны в населенных пунктах Рубежного, Новотошковского Луганской области и Марьинки Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Также отмечается, что враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.
Кроме того, на Донецком направлении оккупанты при поддержке авиации и артиллерии, продолжали ведение наступления на отдельных направлениях.
Однако, основные усилия сосредотачивают на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск.
Отмечается, что в Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки россиян продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведения разведки.
Ранее мы сообщали, что Россия готова провести скрытую мобилизацию.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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