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Враг не смог прорвать оборону в районах Рубежного, Новотошковского и Марьинки, - Генштаб

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Четверг 14 апреля 2022 19:38
Враг не смог прорвать оборону в районах Рубежного, Новотошковского и Марьинки, - Генштаб Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска предприняли попытку прорыва украинской обороны в населенных пунктах Рубежного, Новотошковского Луганской области и Марьинки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Также отмечается, что враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.

Кроме того, на Донецком направлении оккупанты при поддержке авиации и артиллерии, продолжали ведение наступления на отдельных направлениях.

Однако, основные усилия сосредотачивают на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск.

Отмечается, что в Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки россиян продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведения разведки.

Ранее мы сообщали, что Россия готова провести скрытую мобилизацию.

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