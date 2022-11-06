Розумна економія: прості правила, які допоможуть заощадити на продуктах

Ціни на продукти в Україні невпинно ростуть через воєнну агресію Росії. Економія стала одним із принципів виживання українців, оскільки крім інфляції, у багатьох ще й зменшились заробітки. Заощадити гроші легко, якщо використовувати кілька дієвих порад при купівлі товарів.

Як зекономити гроші на продуктах та залишитись ситим, розповідаємо у матеріалі Styler.

Складайте список

Щоразу перед походом у магазин складайте список, що саме вам потрібно. Можна розробити меню на тиждень і, відповідно, скупити продукти оптом - так дешевше. Також список убезпечить від необдуманих покупок і збереже ваші гроші.

Стежте за акціями і знижками

Акції та знижки суттєво дозволяють заощадити. По них найкраще купувати консервацію, крупи, борошно, цукор, макаронні вироби і побутову хімію - все це довго зберігається. Проте все одно варто завжди перевіряти термін придатності товару.

Користуйтесь правилом нижніх і далеких полиць

Усі магазини застосовують хитрість: дорогі і найменш популярні товари викладаються на рівні очей, тобто на найдоступніших для покупця стелажах. Також на перший план ставлять продукти, термін придатності яких закінчується. Свіжіший товар зазвичай розміщують у другому-третьому ряді.

Також не варто купувати нарізані продукти, вони зазвичай дорожчі.

Оплачуйте готівкою

Через оплату картою покупець "не відчуває" грошей, які він тратить. Це може спровокувати його на незаплановані покупки.

У магазин ходіть ситими і без дітей

Перед походом у магазин варто перекусити, випити склянку кави або чаю. Голодна людина більше схильна витрачати гроші на зайві продукти, яких насправді не потребує. Також краще здійснювати покупки без дітей, оскільки ті зазвичай у магазинах випрошують солодощі чи інші ласощі.

Закупіть сезонні продукти

Якщо маєте де зберігати городину, то найкраще її закупити у сезон. Тоді вона найдешевша. Також варто завчасно заморозити ягоди і фрукти.

Вирощуйте зелень

Отримувати врожай зелені можна не лише влітку. Для цього варто облаштувати "грядки" на підвіконні. Так легко вирощувати кріп, петрушку, зелену цибулю і навіть помідори в маленьких горщиках.