Розумна економія: прості правила, які допоможуть заощадити на продуктах
Ціни на продукти в Україні невпинно ростуть через воєнну агресію Росії. Економія стала одним із принципів виживання українців, оскільки крім інфляції, у багатьох ще й зменшились заробітки. Заощадити гроші легко, якщо використовувати кілька дієвих порад при купівлі товарів.
Як зекономити гроші на продуктах та залишитись ситим, розповідаємо у матеріалі Styler.
Складайте список
Щоразу перед походом у магазин складайте список, що саме вам потрібно. Можна розробити меню на тиждень і, відповідно, скупити продукти оптом - так дешевше. Також список убезпечить від необдуманих покупок і збереже ваші гроші.
Стежте за акціями і знижками
Акції та знижки суттєво дозволяють заощадити. По них найкраще купувати консервацію, крупи, борошно, цукор, макаронні вироби і побутову хімію - все це довго зберігається. Проте все одно варто завжди перевіряти термін придатності товару.
Користуйтесь правилом нижніх і далеких полиць
Усі магазини застосовують хитрість: дорогі і найменш популярні товари викладаються на рівні очей, тобто на найдоступніших для покупця стелажах. Також на перший план ставлять продукти, термін придатності яких закінчується. Свіжіший товар зазвичай розміщують у другому-третьому ряді.
Також не варто купувати нарізані продукти, вони зазвичай дорожчі.
Оплачуйте готівкою
Через оплату картою покупець "не відчуває" грошей, які він тратить. Це може спровокувати його на незаплановані покупки.
У магазин ходіть ситими і без дітей
Перед походом у магазин варто перекусити, випити склянку кави або чаю. Голодна людина більше схильна витрачати гроші на зайві продукти, яких насправді не потребує. Також краще здійснювати покупки без дітей, оскільки ті зазвичай у магазинах випрошують солодощі чи інші ласощі.
Закупіть сезонні продукти
Якщо маєте де зберігати городину, то найкраще її закупити у сезон. Тоді вона найдешевша. Також варто завчасно заморозити ягоди і фрукти.
Вирощуйте зелень
Отримувати врожай зелені можна не лише влітку. Для цього варто облаштувати "грядки" на підвіконні. Так легко вирощувати кріп, петрушку, зелену цибулю і навіть помідори в маленьких горщиках.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні можуть зникнути дві відомі крупи.
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