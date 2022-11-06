Умная экономия: простые правила, которые помогут уменьшить расходы на продукты

Цены на продукты в Украине постоянно растут из-за военной агрессии России. Экономия стала одним из принципов выживания украинцев, поскольку кроме инфляции, у многих еще и уменьшились заработки. Сэкономить деньги легко, если использовать несколько действенных советов при покупке товаров.

Как сэкономить деньги на продуктах и остаться сытым, рассказываем в материале Styler.

Составляйте список

Каждый раз перед походом в магазин составляйте список, что вам нужно. Можно разработать меню на неделю и, соответственно, скупить продукты оптом – так дешевле. Также список обезопасит от необдуманных покупок и сохранит ваши деньги.

Следите за акциями и скидками

Акции и скидки существенно позволяют сэкономить. По ним лучше всего покупать консервацию, крупы, муку, сахар, макаронные изделия и бытовую химию – все это долго сохраняется. Однако все равно следует всегда проверять срок годности товара.

Пользуйтесь правилом нижних и дальних полок

Все магазины применяют хитрость: дорогие и менее популярные товары выкладываются на уровне глаз, то есть на самых доступных для покупателя стеллажах. Также на первый план ставят продукты, срок годности которых истекает. Более свежий товар обычно размещают во втором-третьем ряду.

Также не стоит покупать нарезанные продукты, они обычно дороже.

Оплачивайте наличными

Из-за оплаты картой покупатель "не чувствует" денег, которые он тратит. Это может спровоцировать его на незапланированные покупки.

В магазин ходите сытыми и без детей

Перед походом в магазин следует перекусить, выпить стакан кофе или чая. Голодный человек больше склонен тратить деньги на лишние продукты, в которых на самом деле не нуждается. Также лучше совершать покупки без детей, поскольку те обычно в магазинах выпрашивают сладости или другое лакомство.

Закупите сезонные продукты

Если есть, где хранить овощи, то лучше всего их закупить в сезон. Тогда они самые дешевые. Также следует заранее заморозить ягоды и фрукты.

Выращивайте зелень

Получать урожай зелени можно не только летом. Для этого следует обустроить "грядки" на подоконнике. Так легко выращивать укроп, петрушку, зеленый лук и даже помидоры в маленьких горшках.