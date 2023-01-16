Розуміють весь жах: у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (фото)

Як тварини шукають людей під завалами

Тодорчук закликав переглянути світлини тим людям, які вважають недоречним порятунок тварин у небезпечних умовах. Зокрема, саме собаки зараз допомагають знаходити людей, які постраждали внаслідок атаки РФ.

"Нагадайте про них кожному, хто відмовляється пускати тварин у бомбосховище. Кожному, хто відмовляє в оренді людям із тваринами. Кожному, хто вважає, що порятунок тварин не на часі. Можливо, саме тварини колись врятують ваше життя", - написав Тодорчук.

У Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (facebook.com/sashatodorchuk)

У коментарях українці вражені від фото та як собаки можуть допомогти врятувати людське життя: