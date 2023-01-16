Розуміють весь жах: у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (фото)

Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Внаслідок цього багато людей опинились опинились під завалами. Пошуками людей займаються спеціально навчені собаки.
Фото опублікував український громадський діяч, підприємець, засновник гуманістичного руху "UAnimals" Олександр Тодорчук у Facebook.
Тодорчук закликав переглянути світлини тим людям, які вважають недоречним порятунок тварин у небезпечних умовах. Зокрема, саме собаки зараз допомагають знаходити людей, які постраждали внаслідок атаки РФ.
"Нагадайте про них кожному, хто відмовляється пускати тварин у бомбосховище. Кожному, хто відмовляє в оренді людям із тваринами. Кожному, хто вважає, що порятунок тварин не на часі. Можливо, саме тварини колись врятують ваше життя", - написав Тодорчук.
У коментарях українці вражені від фото та як собаки можуть допомогти врятувати людське життя:
Нещодавно ми повідомляли, що у Дніпрі загинуло подружжя з Нікополя. Під час удару їхні діти чекали на батьків біля будинку.
Також ми писали, що загинув відомий тренер з боксу. Показали фото кухні тренера до та після прильоту ракети.