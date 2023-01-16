UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розуміють весь жах: у Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (фото)

Собаки шукають людей під завалами у Дніпрі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Внаслідок цього багато людей опинились опинились під завалами. Пошуками людей займаються спеціально навчені собаки.

Фото опублікував український громадський діяч, підприємець, засновник гуманістичного руху "UAnimals" Олександр Тодорчук у Facebook.

Як тварини шукають людей під завалами

Тодорчук закликав переглянути світлини тим людям, які вважають недоречним порятунок тварин у небезпечних умовах. Зокрема, саме собаки зараз допомагають знаходити людей, які постраждали внаслідок атаки РФ.

"Нагадайте про них кожному, хто відмовляється пускати тварин у бомбосховище. Кожному, хто відмовляє в оренді людям із тваринами. Кожному, хто вважає, що порятунок тварин не на часі. Можливо, саме тварини колись врятують ваше життя", - написав Тодорчук.

У Дніпрі собаки допомагають шукати людей під завалами (facebook.com/sashatodorchuk)

У коментарях українці вражені від фото та як собаки можуть допомогти врятувати людське життя:

  • Песик розуміє весь цей жах та біль, що це зовсім не тренування;
  • А очі які людські. Скільки болю в них;
  • Тварини настільки багато нам віддають, а люди те не цінують, часто жорстоко поводяться з ними.
  • Навіть не думала, що коргі використовують у таких рятувальних експедиціях;
  • Собаки рятують людей і ми маємо бути їм за це вдячні.

Нещодавно ми повідомляли, що у Дніпрі загинуло подружжя з Нікополя. Під час удару їхні діти чекали на батьків біля будинку.

Також ми писали, що загинув відомий тренер з боксу. Показали фото кухні тренера до та після прильоту ракети.

Читайте РБК-Україна в Google News
собакиДнипро