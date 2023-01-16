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Понимают весь ужас: в Днепре собаки помогают искать людей под завалами (фото)

Собаки ищут людей под завалами в Днепре (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. В результате многие люди оказались под завалами. Поисками людей занимаются специально обученные собаки.

Фото опубликовал украинский общественный деятель, предприниматель, основатель гуманистического движения "UAnimals" Александр Тодорчук в Facebook.

Как животные ищут людей под завалами

Тодорчук призвал посмотреть фотографии тем людям, которые считают неуместным спасение животных в опасных условиях. В частности, именно собаки сейчас помогают находить людей, пострадавших в результате атаки РФ.

"Напомните о них каждому, кто отказывается пускать животных в бомбоубежище. Каждому, кто отказывает в аренде людям с животными. Каждому, кто считает, что спасение животных не ко времени. Возможно, именно животные когда-нибудь спасут вашу жизнь", - написал Тодорчук.

В Днепре собаки помогают искать людей под завалами (facebook.com/sashatodorchuk)

В комментариях украинцы поражены увиденного и как собаки могут помочь спасти человеческую жизнь:

  • Песик понимает весь этот ужас и боль, что это совсем не тренировка;
  • А глаза какие человеческие. Сколько боли у них;
  • Животные столь многое нам отдают, а люди то не ценят, часто жестоко обращаются с ними.
  • Даже не думала, что корги используются в таких спасательных экспедициях;
  • Собаки спасают людей и мы должны быть им за это благодарны.

Недавно мы сообщали, что в Днепре погибли супруги из Никополя. Во время удара их дети ждали родителей возле дома.

Также мы писали, что погиб известный тренер по боксу. Показали фото кухни тренера до и по прилета ракеты.

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