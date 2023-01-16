Понимают весь ужас: в Днепре собаки помогают искать людей под завалами (фото)

Как животные ищут людей под завалами

Тодорчук призвал посмотреть фотографии тем людям, которые считают неуместным спасение животных в опасных условиях. В частности, именно собаки сейчас помогают находить людей, пострадавших в результате атаки РФ.

"Напомните о них каждому, кто отказывается пускать животных в бомбоубежище. Каждому, кто отказывает в аренде людям с животными. Каждому, кто считает, что спасение животных не ко времени. Возможно, именно животные когда-нибудь спасут вашу жизнь", - написал Тодорчук.

В Днепре собаки помогают искать людей под завалами (facebook.com/sashatodorchuk)

В комментариях украинцы поражены увиденного и как собаки могут помочь спасти человеческую жизнь: