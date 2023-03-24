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Розтяжок при вагітності можна уникнути: гінеколог розповіла, як

Як уникнути розтяжок при вагітності (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Розтяжки (стрії) при вагітності - доволі часте явище, але вони з'являються не завжди. При правильному догляді можна зберегти шкіру на животі майже такою ж гарною і пружною, як і до вагітності.

Як це зробити, розповіла гінеколог Елені Чолас в Instagram.

Факти про розтяжки, про які ви могли не знати:

  • це не хвороба і не є показником стану здоров’я вагітної чи малюка;
  • "свіжі" розтяжки бувають фіолетового або бордового кольору, а з часом блідішають і набувають кольору шкіри;
  • розтяжки не засмагають, бо в них нема пігменту;
  • розтяжки бувають не тільки у вагітних, вони можуть з'являтися у чоловіків, а також в підлітковому віці.

У вагітних вони частіше виникають після 20 тижнів через інтенсивний ріст матки та животика, що призводить до різкого розтягнення шкіри;

Від чого залежить, з'являться у вас розтяжки чи ні:

  • генетичної схильності;
  • еластичності шкіри;
  • ступеню зволоження шкіри;

Якщо на перший фактор ви вплинути не можете, то на другий, а особливо - третій - можете

Щоб уникнути розтяжок слід притримуватись дуже легких правил:

  • правильне харчування для контролю набору ваги при вагітності;
  • вживати достатню кількість води;
  • приймати контрастний душ;
  • здоровий сон.

Для зволоження шкіри ви можете скористатися улюбленим бальзамом, чи кремом-емолентом. Шукайте в описі такі характеристики, як відновлення бар'єрних функцій та мікробіому шкіри; інтенсивне та довге зволоження шкіри; зменшення змін, що пов'язані з сухістю.

Раніше ми писали, як правильно рахувати термін вагітності, і чому чоловік може звинуватити у зраді.

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