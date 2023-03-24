Растяжек при беременности можно избежать: гинеколог рассказала, как

Растяжки (стрии) при беременности - довольно частое явление, но они появляются не всегда. При правильном уходе можно сохранить кожу на животе почти такой же красивой и упругой, как и до беременности.
Как это сделать, рассказала гинеколог Элени Чолас в Instagram.
У беременных они чаще возникают после 20 недель из-за интенсивного роста матки и живота, что приводит к резкому растяжению кожи;
Если на первый фактор вы повлиять не можете, то на второй, а особенно - третий - можете.
Для увлажнения кожи вы можете воспользоваться любимым бальзамом или кремом-эмолентом. Ищите в описании такие характеристики, как восстановление барьерных функций и микробиома кожи; интенсивное и длительное увлажнение кожи; уменьшение изменений, связанных с сухостью.
Раньше мы писали, как правильно считать срок беременности и почему муж может обвинить в измене.
Также узнайте, в каких случаях нельзя заниматься любовью во время беременности.