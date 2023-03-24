Растяжек при беременности можно избежать: гинеколог рассказала, как

Растяжки (стрии) при беременности - довольно частое явление, но они появляются не всегда. При правильном уходе можно сохранить кожу на животе почти такой же красивой и упругой, как и до беременности.

Как это сделать, рассказала гинеколог Элени Чолас в Instagram .

Факты о растяжках, о которых вы могли не знать:

это не болезнь и не является показателем состояния здоровья беременной или малыша;

"свежие" растяжки бывают фиолетового или бордового цвета, а со временем бледнеют и приобретают цвет кожи;

растяжки не загорают, потому что в них нет пигмента;

растяжки бывают не только у беременных, они могут появляться у мужчин, а также в подростковом возрасте.

У беременных они чаще возникают после 20 недель из-за интенсивного роста матки и живота, что приводит к резкому растяжению кожи;

От чего зависит, появятся ли у вас растяжки или нет:

генетической предрасположенности;

эластичности кожи;

степени увлажнения кожи.

Если на первый фактор вы повлиять не можете, то на второй, а особенно - третий - можете.

Чтобы избежать растяжек, следует придерживаться очень простых правил:

правильное питание для контроля набора веса при беременности;

употреблять достаточное количество воды;

принимать контрастный душ;

здоровый сон.

Для увлажнения кожи вы можете воспользоваться любимым бальзамом или кремом-эмолентом. Ищите в описании такие характеристики, как восстановление барьерных функций и микробиома кожи; интенсивное и длительное увлажнение кожи; уменьшение изменений, связанных с сухостью.