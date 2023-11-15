"Друзі" вперше висловились про смерть Меттью Перрі. Їхні слова доводять до сліз

Новина про те, що раптово й несвоєчасно пішов з життя Меттью Перрі , стала шоком для його колег з легендарного серіалу "Друзі". Актори вже випускали спільну заяву після смерті знаменитості, але сьогодні Метт Леблан і Кортні Кокс заговорили про особисте горе.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережі артистів.

Метт Леблан вшанував пам'ять друга

59-річний актор опублікував у своєму блозі послання покійному Меттью. У ньому він поділився своїми почуттями, пов'язаними з його смертю.

"Друзі" (фото: instagram.com/mleblanc)

"Меттью. З важким серцем я прощаюся з тобою. Дні, які ми провели разом, - серед найкращих у моєму житті. Було честю зніматися з тобою і називати тебе другом. Я завжди буду з посмішкою думати про тебе і ніколи тебе не забуду. Ніколи", - написав Леблан.

Навіть у важкий час він знайшов у собі сили, щоб пожартувати. Так, він згадав, що Перрі не встиг віддати йому старий борг.

Метт Леблан і Меттью Перрі (фото: instagram.com/mleblanc)

"Розправ свої крила і лети, брате, ти нарешті вільний. Люблю тебе сильно. І вважаю, що ті 20 баксів, що ти позичив у мене, тепер точно залишаться у тебе", - додав він.

Кортні Кокс також звернулась до покійного товариша

Акторка, яка грала у серіалі кохану дівчину Чендлера Бінга (Перрі), подякувала за кожну хвилину, проведену з ним, і сказала, що сумує кожен день.

"Коли ти працюєш з кимось так тісно, як я з Метью, є тисячі моментів, якими я хотіла б поділитися", - написала Кортні.

Також вона опублікувала уривок з фіналу четвертого сезону серіалу "Друзі" під назвою "Епізод з весіллям Росса".

У цій сцені Моніка і Чендлер разом прокидаються у ліжку, а глядачі студії божеволіють.

"На даний момент це один із моїх улюблених уривків. Щоб розповісти трохи передісторії, у Чендлера і Моніки мав бути роман на одну ніч у Лондоні. Але через реакцію публіки це стало початком їхньої історії кохання. У цій сцені, перш ніж ми почали зніматися, він прошепотів мені кумедну фразу. Він часто робив подібні речі. Він був кумедним і добрим", - підсумувала Кокс.