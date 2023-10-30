"Розруха більшовицької влади". Дивіться, як виглядав Хрещатик у 1944 році (фото)

Після 1941 року вулиця Хрещатик у Києві була зруйнована. Більшість будинків були знищені вибухами та пожежею. Німецькі війська, які тільки захопили місто, звинувачували в диверсіях радянську владу та євреїв. Конкурс на проект відновлення Хрещатика було оголошено 22 червня 1944 року.
Як виглядала центральна вулиця Києва у 1944 році, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Старі фото Києва" у Facebook.
Так, на знімку показано, як населення міста на вулиці розбирає завали будинків.
"Хрещатик, 1944 рік", - підписали раритетний знімок.
Під час окупації Києва у 194-1943 роках німці перейменували вулицю в Айхгорнштрассе.
1943 року після звільнення міста почалися роботи з відновлення вулиці, при цьому розчищали дорогу, розбирали завали. У відновлювальних роботах брало участь все населення міста.
До кінця 1944 року було розроблено 22 проекти відновлення головної вулиці Києва. Всі вони були виставлені на суд громадськості у Музеї російського мистецтва.
Багато проектів планувалося використовувати ескалатори на узвозі від Хрещатика до Набережної. У результаті керівництво не зупинилося на жодному з них, і було організовано другий тур. У другому турі конкурсу брали участь три групи архітекторів під керівництвом Олександра Власова, Олексія Тація та Володимира Заболотного.
Заболотного було розкритиковано на урядовому рівні через використання форм українського необарокко, і на тій підставі подальшої участі у конкурсі він не брав.
У коментарях українці поділилися спогадами про цей період.
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