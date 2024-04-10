Розробники створили суперкомп'ютер, який перевищує мозок людини у 2000 разів

В Австралійському Міжнародному центрі нейроморфних систем розробляється суперкомп'ютер Deep South, який, за словами творців, перевершуватиме обчислювальні можливості людського мозку більш ніж у 2000 разів. Планується запустити систему цього місяця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina .

Що відомо про майбутній суперкомп'ютер

Deep South заснований на абсолютно нових нейроморфних технологіях, натхненних структурою та функціонуванням мозку. На відміну від звичайних комп'ютерів, він поєднує функції зберігання та обробки даних, що забезпечує ефективність, порівнянну з людським мозком.

Хоча Deep South має вражаючі характеристики, йому все ще не вистачає компактності та енергоефективності мозку. Однак сама технологія має величезний потенціал, а мініатюризація нейроморфних чіпів може призвести до створення суперкомп'ютерів розміром із мобільні телефони.

Крім поліпшення характеристик електроніки, нейроморфні технології обіцяють революцію у сфері штучного інтелекту. Глибоке розуміння принципів роботи мозку дозволить створювати більш досконалі нейронні мережі, здатні до самонавчання та вирішення складних когнітивних завдань, що принесе значні переваги в медицині, робототехніці, транспорті та інших галузях.

Суперкомп'ютер Deep South (фото: New Scientist)

Однак найбільш захоплюючим аспектом проекту Deep South може стати прогрес у вивченні та лікуванні захворювань мозку. Моделювання структури та функцій мозку на суперкомп'ютері дасть вченим унікальну можливість аналізувати нейронні зв'язки та спостерігати за змінами, що відбуваються при різних патологіях.

Це дозволить глибше зрозуміти механізми розвитку таких захворювань як хвороба Альцгеймера, Паркінсона та інші. Крім того, на моделі Deep South можна буде тестувати нові методи лікування, відстежувати ефект ліків та вивчати процеси старіння мозку.

Таким чином, спроба створення штучного суперінтелекту може призвести до значного прогресу у боротьбі з раніше невиліковними захворюваннями мозку.

Незважаючи на те, що практичне застосування проекту Deep South все ще знаходиться у віддаленій перспективі, він уже викликає величезний інтерес у науковій спільноті.