Разработчики ChatGPT провели презентацию в стиле Apple: представлено множество новых функций и возможностей

OpenAI провела свою первую конференцию для разработчиков, известную как DevDay 2023. Там создатель ChatGPT и других продуктов искусственного интеллекта представил множество новых функций и возможностей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт компании, занимающейся разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения OpenAI .

GPTs

Одной из значимых новых функций есть GPTs, кастомные версии чат-бота, которые даже пользователи без навыков программирования могут создавать для решения конкретных задач. Юзеры могут настроить свои версии ChatGPT в формате диалога, предоставляя инструкции и дополнительную информацию, которая будет использоваться алгоритмом для формирования ответов.

По сравнению с функцией Custom Instructions (Индивидуальные инструкции), доступной в ChatGPT, GPTs позволяют создавать несколько кастомных версий чат-бота для различных задач.

Подписчики тарифов Plus и Enterprise получат доступ к GPTs на этой неделе, а вскоре он станет доступным и другим пользователям. До конца ноября планируется запуск GPT Store, где пользователи смогут поделиться своими версиями ассистента. Кроме того, OpenAI обещает поддерживать создателей наиболее популярных GPTs-конфигов, распределяя с ними доходы.

GPT Store (фото: OpenAI)

GPT-4 Turbo

Важным апгрейдом стала модель GPT-4 Turbo, теперь используемая в платной версии ChatGPT. Она основана на данных, актуальных на апрель 2023, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей версией, ограниченной информацией до сентября 2021 года.

Также был увеличен размер контекста, что означает, что ChatGPT может обрабатывать большие объемы информации. Старая версия для бесплатных пользователей GPT-3.5 Turbo теперь способна работать с контекстом 16 000 токенов.

Производительность GPT-4 Turbo была оптимизирована, что снизило стоимость API. Теперь обработка одного токена на входе стоит 0,01 доллара (по сравнению с 0,03), а на выходе - 0,03 доллара (по сравнению с 0,06). Стоимость API для предыдущих версий GPT также снизилась. Предоплата ChatGPT Plus остается доступной по цене 20 долларов (720 гривен) в месяц.

Также теперь подписчикам ChatGPT Plus не обязательно переключаться между режимами генерации картинок через DALL-E, поиска в интернете и анализа данных, поскольку алгоритм может самостоятельно определить, какую функцию следует активировать в зависимости от задачи.