Розрізане авокадо збереже смак до тижня: ось, що треба зробити

Соковитий, кремовий фрукт авокадо може бути досить ситним, і часто половинки авокадо буває достатньо для сніданку, а інша половинка залишається без уваги. Попри найкращі спроби зберігання, вберегти невикористану половинку від потемніння може бути справжнім випробуванням.

Зазвичай решту авокадо кладуть до холодильника, іноді загортаючи в харчову плівку. Проте "Avocados From Mexico" мають певну послідовність кроків, які допоможуть зберегти залишки авокадо свіжими близько семи днів.

Цей метод надзвичайно простий, але дієвий. Насамперед потрібно розрізати авокадо і видалити кісточку з плоду. М'якоть невикористаної половини одразу ж збризніть свіжим лимонним соком, щоб фрукт не потемнів.

Потім загорніть непотрібну половинку авокадо в харчову плівку і покладіть її у холодильник. Зберігання половинки авокадо таким способом мінімізує контакт поверхні авокадо з повітрям і, відповідно, сповільнить дозрівання.

Як зберігати розрізане авокадо (ілюстративне фото: Freepik)

Крім цього, "Avocados From Mexico" пропонують ще один, простіший спосіб для зберігання розрізаного авокадо: для цього плід після розрізання навпіл потрібно занурити зрізом донизу в скляний або пластиковий посуд з водою.

Контейнер з авокадо слід помістити в холодильник. За словами експертів, це вбереже авокадо від потемніння приблизно на сім днів. Проте щоб зберегти свіжість авокадо, обов'язково замінювати воду на свіжу щодня.

Для більш тривалого зберігання також можна заморозити шматочки авокадо. Спочатку змастіть їх лимонним або лаймовим соком, щоб запобігти потемнінню та псуванню. Покладіть шматочки авокадо в герметичний контейнер або використовуйте спеціальний пакет для заморожування.