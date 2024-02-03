Федоров розповів про причини збою у роботі "Дії" під час відбору на Євробачення

У суботу, 3 лютого, українці мали визначити переможця Нацвідбору на "Євробачення 2024" шляхом голосування в застосунку "Дія". Однак цього не сталося через рекордну кількість користувачів і перевантаженість системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, у суботу, 3 лютого, в застосунку "Дія" була зафіксована рекордна кількість користувачів за всю історію проєкту: замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, фіксувався наплив у 15 тис. запитів.

"Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку", - повідомив міністр.

Федоров зазначив, що ситуація вже стабілізується і за декілька годин система запрацює на повну, тож всі охочі "зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати".

"Цьогоріч "Дія" дала можливість повболівати за фаворитів на добу довше і створити десятки мемів. Наступного року цього не буде", - додав він.

Збій у роботі застосунку "Дія"

3 лютого час глядацького голосування у застосунку "Дія" стався збій, через що українці не змогли віддати свій голос за улюбленого виконавця під час національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". Намагання спеціалістів збільшити потужності сервісу позитивних результатів не дали.

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.

Раніше ми зібрали всі пісні учасників Нацвідбору 2024, щоб ви обрали свого фаворита й віддали за нього голос.

Читайте також, хто поїде на Євробачення 2024 від України за прогнозами букмекерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.