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Розовая луна или Суперлуние: в сети показали видео уникального явления

STYLERЖизнь    08.04.2020 - 10:29
Розовая луна или Суперлуние: в сети показали видео уникального явления
Полнолуние в апреле 2020 (фото: pixabay.com)

В сети показали видео с уникальным явлением - Розовой Луной

Полнолуние с эффектом Розовой Луны произошло на Земле в ночь на 8 апреля. Его максимальную яркость жители планеты могли наблюдать ранним утром 8 апреля, точное время – 05:36 по киевскому времени.

В следующий раз подобное явление можно будет увидеть только в апреле 2021 года.

Отметим, что розовый цвет естественного спутника Земли ученые объясняют тем, что в такое время лучше виден различный мелкий космический мусор.

Розовая луна 8 апреля (YouTube)

Отметим, что сутки во время полной Луны будут энергетически мощными. В этот день не стоит решать серьезные вопросы на работе, которые связаны с увольнением, переводом или повышением.

Астрологи рекомендуют в этот день отказаться от командировок и дальних поездок, не стоит начинать новые проекты. Все крупные финансовые операции лучше перенести на другой день. 7 и 8 апреля стоит заняться решением домашних дел, а также закрыть старые задачи.

8 апреля считается очень мощным энергетическим днем, который откроет дополнительные возможности для счастья, гармонии и процветания.

Как мы ранее писали, астролог назвал самые сильные знаки Зодиака.

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