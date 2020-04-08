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Рожевий місяць або Супермісяць: в мережі показали відео унікального явища

STYLERЖиття    08.04.2020 - 10:29
Рожевий місяць або Супермісяць: в мережі показали відео унікального явища
Повний місяць у квітні 2020 (фото: pixabay.com)

У мережі показали відео з унікальним явищем - Рожевим Місяцем

Повня з ефектом Рожевої Місяця відбулася на Землі в ніч на 8 квітня. Його максимальну яскравість жителі планети могли спостерігати рано вранці 8 квітня, точний час – 05:36 за київським часом.

Наступного разу подібне явище можна буде побачити тільки в квітні 2021 року.

Зазначимо, що рожевий колір природного супутника Землі вчені пояснюють тим, що в такий час краще видно різне дрібне космічне сміття.

Рожева місяць 8 квітня (YouTube)

Зазначимо, що доба під час повного Місяця буде енергетично потужною. У цей день не варто вирішувати серйозні питання на роботі, які пов'язані зі звільненням, переведенням або підвищенням.

Астрологи рекомендують в цей день відмовитися від відряджень та далеких поїздок, не варто починати нові проекти. Всі великі фінансові операції краще перенести на інший день. 7 і 8 квітня варто зайнятися вирішенням домашніх справ, а також закрити старі завдання.

8 квітня вважається дуже потужним енергетичним днем, який відкриє додаткові можливості для щастя, гармонії і процвітання.

Як ми раніше писали, астролог назвав найбільш сильні знаки Зодіаку.

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