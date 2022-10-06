Размер таки имеет значение: гинеколог объяснила, почему

Когда речь заходит о таком щекотливом вопросе, как размер и форма полового органа мужчины, чаще всего книги, интернет и другие источники информации уверяют, что он не имеет значения, ведь главное – любовь. Но это не совсем так. Размер имеет значение...

По словам медика, гениталии людей отличаются по форме и размеру. И когда речь идет о сексе, размер является важным вопросом, потому что для удовлетворения партнеров нужно, чтобы размеры половых органов были комфортными для обоих.

Если же природа наделила мужчину большим половым органом, ему нужно найти женщину, которой подойдут такие размеры.

Вот почему это важно:

Влагалище достаточно эластично, и оно обладает способностью растягиваться.

Однако, ширина вагины 2,5 сантиметра - достаточно ограничена, так же как и ее глубина (измеряется от входа в вагину до шейки матки) - в среднем это 7,5-8 сантиметров.

Если у женщины узкая и короткая вагина, ей вряд ли понравится близость с мужчиной, которого наделила природа длинным и широким половым органом.

К сожалению, из-за такого несоответствия размеров половой акт не доставит удовольствия ни одному из партнеров и это может вызвать дискомфортные и болевые ощущения и после такого полового акта у женщины могут появиться трещины и разрывы в вагине.

⠀

"Чтобы стать искусным и хорошим любовником, необходимо подробно изучить анатомию человека и главное - не бояться обсуждать со своим партнером его предпочтения и желания", - советует медик.

Среднестатистические размеры полового члена мужчин:

в спокойном состоянии около 8,8 см (7-10 см)

в состоянии эрекции около 12,9 см(12-15 см)

"Итак, размер таки имеет важное значение в выборе партнера, с которым вы идеально будете подходить друг другу в интимном плане и сможете испытать наслаждение во время близости", - добавила гинеколог.

⠀