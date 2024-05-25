Розлучниці: 5 українських зірок, які забрали чоловіків із сім'ї

Оля Полякова

Співачка Оля Полякова колись зізнавалась, що була коханкою свого нинішнього чоловіка, бізнесмена Вадима Бурковського.

Однак цією роллю вона задовольнялася недовго, і Вадим, під її впливом, вирішив залишити свою дружину.

Після цього підприємець покликав заміж артистку і пара вже багато років разом.

Оля Полякова і Вадим Буряковський (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Настя Каменських

Не з чуток знає, як це бути коханкою, і Настя Каменських. Бурхливий роман співачка та її одружений продюсер Потап приховували роками.

Закохані то сварилися, то мирилися. Але врешті-решт у 2019 році знаменитості зіграли гучне весілля.

Однак останнім часом у мережі пліткують про те, що пара більше не разом. Хоча подружжя, публікуючи романтичні фото у соцмережах, спростовує ці чутки.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Лілія Ребрик

До заміжжя з хореографом Андрієм Диким телеведуча Лілія Ребрик була його коханкою.

Знаменитість не приховує, що відбила свого нинішнього чоловіка від іншої.

Познайомилися вони під час зйомок шоу "Танці з зірками", коли він жив у цивільному шлюбі з партнеркою по танцях.

Між ними зав'язався роман, і згодом Андрій залишив цивільну дружину заради Лілії.

У 2011 році пара офіційно оформила стосунки. Нині вони виховують трьох дітей.

Лілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Тоня Матвієнко

Виконавиці Тоні Матвієнко досі закидають, що вона розлучниця.

З її нинішнім чоловіком, cпіваком Арсен Мірзоян, закрутився роман, коли обидва брали участь у проєкті "Голос країни".

На той час артист був офіційно одружений і виховував двох синів із дружиною. Однак зустріч із Тонею змінила його життя - він вирішив піти з сім'ї, щоб побудувати стосунки з Матвієнко.

В їхньому союзі народилася дочка Ніна, названа на честь покійної бабусі Ніни Матвієнко.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Віра Брежнєва

Коли Віра Брежнєва стала учасницею гурту "ВІА Гра", вона закрутила роман з композитором Костянтином Меладзе.

На той момент він вже був одружений на українці Яні Сумм і виховував трьох дітей.

Дружина запідозрила чоловіка в невірності й навіть телефонувала потенційній коханці-Брежнєвій, проте артистка все спростовувала.

Меладзе та його підопічна роками переконували, що їх обʼєднують винятково дружні стосунки, а шлюб зірки з українським бізнесменом Михайлом Кіперманом був цьому підтвердженням.

У 2012 році українка розлучилася, як підозрюють, через зради з Меладзе.

Однак після початку повномасштабного вторгнення почалися ширитися чутки про розлучення Віри з Костянтином.

Пізніше співачка підтвердила, що вони дійсно більше не разом.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic):