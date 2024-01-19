Розлучилися на Азовсталі, пройшли полон і молилися одне за одного: неймовірна історія любові двох прикордонників (відео)

Остання зустріч

"Ми їхали на Ілліча. Хтось крикнув усім дівчатам зібратися в одному місці, я віддав їй собак, поцілував і сказав: "Щасливо. Як буду мати зв'язок, обов'язково зв'яжуся з тобою". Там я останній раз із нею побачився", - пригадує прикордонник-кінолог Ілля.

І хлопець, і дівчина потрапили до ворожого полону. За весь цей час у них не було жодної інформації, чи живий коханий або кохана.

Аліну звільнили з полону

У жовтні 2022 року Аліна змогла повернутися до України. Вона розповідає, що не мала права здатися.

"Останні слова, які він сказав мені перед полоном. Він сказав, що ми пройдемо через все, що б не було, але я повинна триматися. Я просто не могла здатися", - каже дівчина.

До 3 січня 2024 року Ілля не мав жодної звістки ні про Аліну, ні про батьків. Хлопець був переконаний, що Аліни вже немає серед живих.

Після повернення з полону дівчина продовжила службу та чекала на свого Іллю.

Возз'єднання закоханих

"Я молив Бога, щоб тільки Аліна була жива здорова. Я дуже багато разів її поховав. Але біля мене були хлопці, які казали, що вона сильна", - ділиться Ілля.

3 січня 2024 року він повернувся з полону. Увесь цей час він пам'ятав номери телефонів тих людей, кому потрібно подзвонити.

"Вийшов з автобуса, попросив телефон. Я взяв його в руки й секунди три думав, куди там натискати. Я набрав батька. Той каже: "Синок, я вже думав тебе немає". Після того відразу спитав, де Аліна. Я дуже боявся почути від нього, що її немає", - каже прикордонник.

Батько Іллі сказав, що Аліна вже рік вдома.

За словами нареченої, за час полону Ілля взагалі ніяк не змінився, хіба що схуд. Тож тепер після майже двох років розлуки закохані знову поряд.