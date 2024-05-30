Розлучені чоловіки та жінки розповіли, щоб вони хотіли б змінили у своєму шлюбі

Що жінки хотіли б змінити

Просити про допомогу, коли вона потрібна

Американка Валенсія Мортон шкодує про одне єдине у своєму шлюбі, і це те, що не говорила, коли почувалася приголомшеною і потребувала допомоги.

"Ставши дружиною та мамою, я дозволив суспільним очікуванням і тиску повністю зіпсувати мою голову. Я думала, що маю бути супермамою та дружиною, ідеальною з усіх боків. Для мене це означало займатися вихованням дітей, роботою по дому та готуванням та виглядати чудово", - розповіла вона.

Однак, вона ставила для себе нездійсненні щоденні завдання і швидко "згоряла". Вона "розірвала шлюб, тому що це здавалося єдиним виходом із напруженого життя", яке вона створила.

Вона зазначила, що усе, що їй потрібно було зробити, це сказати своєму колишньому чоловікові: "Мені потрібна допомога".

Мати більше сміливості, щоб все закінчити

Тренер по розлученню Тара Айзенхард розповіла, що шкодує, що дозволила поганій ситуації тривати занадто довго.

Все тому, що очікування чоловіка щодо стосунків і їхнього спільного життя змінилися незабаром після того, як вони одружилися. Тоді вони почали багато сварилися.

Оглядаючись назад, вона хотіла б, щоб у неї вистачило сміливості та самосвідомості протистояти проблемі та не дозволити стосункам згаснути.

Бути дружиною не єдине, що визначає жінку

Часто жінки створюють нездорову динаміку, вважаючи свого чоловіка найважливішою особою в стосунках.

Замість того, щоб розвивати кар’єру, хобі та зовнішні інтереси для власного зростання та розвитку, жінки надмірно ототожнювали роль дружини.

Коли динаміка стає нездоровою, жінки вже нічого не можуть зробити, тому що віддали всю свою особистість у чиїсь руки.

Які речі хотіли б змінити чоловіки після розлучення

Засинати разом

Часто чоловіки засиджуються до пізна, дивлячись кіно, а жінки можуть лягати дуже рано.

Американець Адам Петцольд розповів, що є особливий вид близькості, який потрібно плекати, закінчуючи день разом. Потрібно притулитися, поговорити про проведений день та разом заснути.

Більше говорити та не приховувати свої почуття

Крейг Томашофф після свого розлучення розповів, що є багато речей, які він міг би зробити краще.

"Оглядаючись назад, я бачу, що висловлювати свої почуття потрібно і це було б чесно.Шлюби ніщо без чесності. Пояснення вашого розчарування робить вас прозорими. Тим часом мовчання про ваші жалі свідчить про відсутність довіри, що зрештою розриває стосунки", - додав він.

Відповідальність у проблемах

Біллі Флінн найбільше шкодує про свою відсутність самосвідомості та погані навички у спілкуванні. Лише зараз він навчився ефективно спілкуватися та бути самосвідомим, тому повністю усвідомив свій внесок у крах того, що вони мали.

Це могло б завдати набагато менше шкоди, а приховану образу та ворожість можна було б трохи приборкати. Коли ви погано спілкуєтеся, то все перетворюється на боротьбу за владу, чиї потреби важливіші, а чиї не задовольняються.