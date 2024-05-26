Ці 6 компліментів чоловіки говорять, коли справді вважають жінку привабливою

Комплімент завжди має велике значення. Слова із добрими намірами встановлюють позитивні стосунки та можуть навіть виражати почуття. Є певні компліменти, які чоловік говорить жінці, коли дійсно вважає її привабливою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hack spirit .

"Ви освітлюєте кімнату"

Зовнішність - це не єдине, що робить людину привабливою для інших. Психологи кажуть, що усі зазвичай хочемо партнерів, які відповідають внутрішнім ідеалам, таким як тепло та вірність, а не зовнішнім.

Коли чоловік каже вам, що ви освітлюєте кімнату, це означає, що ви гарні та бути у вашій присутності - це все одно, що бути під сонцем.

Він, по суті, вказує на те, що ви змушуєте його почуватися комфортно та безпечно. І це найбільший комплімент, який будь-хто міг отримати.

"Мені подобається, як ти змушуєш мене почувати"

Часто люди настільки зайняті власними думками, почуттями та обов’язками, що зациклюємося на своєму его, і стосунки з іншими відображають це.

Це означає, що чоловік, який каже вам, що почувається добре у вашій присутності, щиро закоханий у вас.

"Мені дуже подобається ваша ..."

Кохання змушує більше зосереджуватися на людині, яка подобається, помічати дрібні деталі та слухати те, що вона говорить.

Тому чоловік, який щиро вважає вас привабливою, ймовірно, витрачатиме багато часу, дивлячись на ваше обличчя, помічаючи дрібниці.

"Ти справді особлива"

Звичайно, це може бути просто дружнім компліментом. Але якщо це поєднати з деякими компліментами вище, то це зовсім інша історія.

Якщо чоловік робить вам комплімент, пов’язаний з вашою особистістю, це свідчить про те, що він приділяє вам увагу. Він звертає увагу не тільки на вашу зовнішність.

"Ти найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачив"

Деякі люди, особливо якщо вони маніпулятори, використовують цей комплімент лише тому, що хочуть отримати вигоду.

Але якщо ви чуєте ці слова від чоловіка, який виглядає щирим і добрим, ви можете бути впевнені, що він вважає вас найкрасивішою жінкою, яку він коли-небудь бачив.

Психологи кажуть, що чоловік за природою своєю більш впевнений у собі, він реалізовується в активній діяльності. Для нього роль компліменту виконує факт вчасно виконаної роботи, випередження конкурента, зрушення у кар'єрі. Тоді як жінка все ще намагається вибороти собі місце в суспільстві, звідси й невпевненість у собі.

Зважаючи на це, жінку дуже тішить комплімент, а його позитивна дія може вимірюватись не лише хвилинами, але й кількома днями.