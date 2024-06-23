Думай(те). Розвінчуємо три поширені забобони з точки зору логіки

Вірити в те, що чорна кішка, яка перетнула дорогу, може принести нещастя, а відкрита парасолька в приміщенні принесе негатив - далеко не єдині забобони, що ми знаємо. Чимало з них коріниться в давніх переконаннях, які впливають на наші рішення та сприйняття світу.

Новачкам щастить

Новачкам часто щастить в новій справі. Це те, що експерти називають "удачею новачка". Ця ідея полягає в тому, що новачки часто виграють, коли вони вперше грають у якусь гру або займаються спортом.

Іноді це трапляється тому, що новачки не переймаються перемогою. Якщо ви надто занепокоєні, то це може погіршити вашу гру. Але іноді це просто випадковість, особливо в іграх, де все залежить від удачі.

Інші люди вірять в "удачу новачка" через упередженість підтвердження. Це коли ви запам'ятовуєте лише ті моменти, які підтверджують вашу віру, і забуваєте про ті, що йдуть проти неї.

Наприклад, якщо ви вважаєте, що ви переможете, бо ви новачок, то ви, швидше за все, запам'ятаєте всі свої перемоги та забудете про свої поразки.

Не ходити під сходами

На перший погляд, уникання ходіння під сходами може здатися практичним.

Але чому ж люди вірять у цей забобон? Одна з теорій пояснює це звичкою через християнську віру у Святу Трійцю: згідно з цією теорією, сходи, які притулені до стіни, утворюють трикутник, і "ламати" цей трикутник вважається неприпустимим.

Інша теорія вказує на страх пройти під сходами, оскільки вони нагадують середньовічну шибеницю. Згідно з цією теорією, забобон проходження під сходами може бути пов'язаний зі страхом перед небезпекою.

Незалежно від теорій, які стоять за цим забобоном, безпека завжди є на першому місці.

Тричі не щастить?

Всі, напевно, чули про те, що невезіння приходить утрьох. Це якраз той випадок, коли ви втрачаєте ключі, забуваєте про важливу зустріч, а потім ще й пропускаєте автобус.

Це може бути класичним прикладом підтверджувального упередження: коли щось пішло не так, ми чекаємо, що ще буде. Навіть якщо перші дві невдачі були випадковими, третя може вже здатися нам "підтвердженням" нашої "удачливості".

Наприклад, втрачений черевик сьогодні може виглядати як дрібниця, але наступного дня вже розглядатися як третій пункт у низці невдач. Слід пам'ятати, що інколи просто так складаються обставини, і треба відмовитися від ідеї, що невдача завжди приходить утрьох.