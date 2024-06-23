Думай(те). Развенчиваем три популярных суеверия с точки зрения логики

Верить в то, что черная кошка, пересекшая дорогу, может принести несчастье, а открытый зонтик в помещении принесет негатив - далеко не единственные предрассудки, которые мы знаем. Многие из них коренятся в давних убеждениях, влияющих на наши решения и восприятие мира.

Начинающим везет

Новичкам часто везет в новом деле. Это то, что эксперты называют "удачей новичка". Эта идея состоит в том, что новички часто выигрывают, когда они впервые играют в какую-нибудь игру или занимаются спортом.

Иногда это случается потому, что новички не беспокоятся о победе. Если вы слишком обеспокоены, это может ухудшить вашу игру. Но иногда это просто случайность, особенно в играх, где все зависит от удачи.

Другие люди верят в "удачу новичка" из-за предвзятости подтверждения. Это когда вы запоминаете только те моменты, которые подтверждают вашу веру, и забываете об идущих против нее.

К примеру, если вы считаете, что победите, потому что новичок, то вы, скорее всего, запомните все свои победы и забудете о своих поражениях.

Если нашел копейку - следует поднять

Многие считают, что найти копейку на земле - это на удачу. Поэтому если вы заметили монетку на тротуаре или на дороге, вам следует поднять ее, поскольку это может принести вам успех в течение целого дня. Столь маленькая и незначительная деталь имеет большое значение для многих.

Впрочем, есть иное толкование этого поверья. Некоторые считают, что если вы заметили копейку, но не взяли ее, то ваш успех просто пройдет мимо.

Копейка может вызвать разные чувства и чувства у людей, однако она остается символом, пересекающим время и культуры, и держится как знак надежды и удачи в большом мире.

Не ходить под лестницей

На первый взгляд, избегание хождения под лестницей может показаться практичным.

Но почему люди верят в этот предрассудок? Одна из теорий объясняет это привычкой через христианскую веру в Святую Троицу: согласно этой теории, лестница, прислоненная к стене, образует треугольник, и "ломать" этот треугольник считается недопустимым.

Другая теория указывает на страх пройти под лестницей, поскольку они напоминают средневековую виселицу. Согласно этой теории, суеверие прохождения под лестницей может быть связано со страхом перед опасностью.

Независимо от теорий, стоящих за этим предрассудком, безопасность всегда на первом месте.

Трижды не везет?

Все. наверняка, слышали о том, что невезение приходит втроем. Это как раз тот случай, когда вы теряете ключи, забываете о важной встрече, а потом еще и пропускаете автобус.

Это может быть классическим примером предвзятости подтверждения: когда что-то пошло не так, мы ждем, что еще будет. Даже если первые две неудачи были случайными, третья может уже показаться нам подтверждением нашей удачливости.

Например, потерянный ботинок сегодня может выглядеть как мелочь, но на следующий день уже рассматриваться как третий пункт в ряде неудач. Стоит помнить, что иногда просто так складываются обстоятельства и нужно отказаться от идеи, что неудача всегда приходит втроем.