"Розклав фрагменти тіла": брат Віри з "Вороніних" жорстоко вбив двох чоловіків у США (фото)

Брат зірки серіалу "Вороніни" був затриманий за підозрою у жорстокому вбивстві двох чоловіків у США. Поліція знайшла два тіла: одне - з численними ножовими пораненнями, інше - розчленоване на фрагменти.

Деталі звірячого вбивства

20 квітня поліція в Брайтоні знайшла понівечені тіла двох чоловіків. У скоєному вбивстві правоохоронці підозрюють Леоніда Волкова, який виявився братом відомої російської акторки Катерини Волкової.

Катерина Волкова з братом Леонідом, якого звинувачують у звірячому вбивстві (фото: instagram.com)

Поліція ідентифікувала, що вбитими були 28-річний Павло та 37-річний Кирило.

Тіла знайшли на складі з одягом. Павло мав численні ножові поранення, а Кирило був розчленований. Фрагменти його тіла були розкладені по боках.

За попередньою інформацією, чоловіки були друзями зі звинуваченим Леонідом.

Поліція припускає, що росіянин скоїв вбивство через проблеми з житлом. Павло переїхав до Америки з Санкт-Петербурга, де винаймав квартиру з Кирилом у Медфорді. Останній став поручителем під час оренди житла для Леоніда Волкова, який теж нещодавно перебрався до США.

Російська акторка Катерина Волкова (фото: кадр із серіалу)

Припускають, що Кирило відкликав свою поруку щодо Леоніда, через що останній зважився на злочин. Раніше він залишився без житла, оскільки перестав своєчасно вносити платежі. Тепер Волкову пред'явлено звинувачення у вбивстві та крадіжці.