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"Разложил фрагменты тела": брат Веры из "Ворониных" жестоко убил двух мужчин в США (фото)

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США, Пятница 21 апреля 2023 14:31
"Разложил фрагменты тела": брат Веры из "Ворониных" жестоко убил двух мужчин в США (фото) Екатерина Волкова с братом Леонидом (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Брат звезды сериала "Воронины" был задержан по подозрению в жестоком убийстве двух мужчин в США. Полиция нашла два тела: одно - с многочисленными ножевыми ранениями, другое - расчленено на фрагменты.

Об этом сообщают РосСМИ.

Детали зверского убийства

20 апреля полиция в Брайтоне обнаружила изуродованные тела двух мужчин. В совершенном убийстве правоохранители подозревают Леонида Волкова, который оказался братом известной российской актрисы Екатерины Волковой.

&quot;Разложил фрагменты тела&quot;: брат Веры из &quot;Ворониных&quot; жестоко убил двух мужчин в США (фото)

Екатерина Волкова с братом Леонидом, обвиняемым в зверском убийстве (фото: instagram.com)

Полиция идентифицировала, что убиты были 28-летний Павел и 37-летний Кирилл.

Тела нашли на складе с одеждой. Павел имел многочисленные ножевые ранения, а Кирилл был расчленен. Фрагменты его тела были разложены по бокам.

По предварительной информации, мужчины были друзьями с обвиняемым Леонидом.

Полиция предполагает, что россиянин совершил убийство из-за проблем с жильем. Павел переехал в Америку из Санкт-Петербурга, где снимал квартиру с Кириллом в Медфорде. Последний стал поручителем во время аренды жилья для Леонида Волкова, тоже недавно перебравшегося в США.

&quot;Разложил фрагменты тела&quot;: брат Веры из &quot;Ворониных&quot; жестоко убил двух мужчин в США (фото)

Российская актриса Екатерина Волкова (фото: кадр из сериала)

Предполагают, что Кирилл отозвал свое поручение по отношению к Леониду, из-за чего последний решился на преступление. Раньше он остался без жилья, поскольку перестал своевременно вносить платежи. Теперь Волкову предъявлено обвинение в убийстве и воровстве.

Ранее мы рассказывали о том, что россиянка, пытавшаяся убить украинку в США, получила свое наказание.

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