Розклад богослужінь у храмах Києва на Великдень 2023

У неділю, 16 квітня, українці святкуватимуть Воскресіння Господнє. Парафіян столиці попередили, що в ніч на великодню неділю комендантську годину не скасовуватимуть. Більшість храмів освячуватимуть паску у суботу на передодні Великодня з 13-15.00 і до 21.00 години.
Розкладом богослужіння на Великдень у найбільших храмах Києва ділимось у матеріалі нижче.
07:30 - Світле Христове Воскресіння. Надгробне, Пасхальна Утреня
09:00 - Божественна Літургія, освячення пасок
11:00 - Божественна Літургія, освячення пасок
18:00 - Великодня Вечірня
07:00- 9:00 - ранкова Літургія
10:00-13:00 - пізня Літургія
06:00 - святу літургію проведе намісник Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій.
08:00 - Сповідь
09:00- Божественна Літургія
17:00 - Вечірнє богослужіння з акафістом
00:00 - пасхальна Утреня
01:00 - часи і Літургія святителя Іоана Золотоустого
09:00 - пізня Літургія
17: 00 - пасхальна вечірня
07:00 - Пасхальна Утреня
8:30 - Літургія
05:00 - Вечірня
00.00 - пасхальна Утреня. Божественна Літургія (територія храму буде зачинена з 24.00 до 5.00 у зв'язку з комендантською годиною)
05.00-11.00 - освячення пасок
Головні закриті богослужіння вночі транслюватимуться в онлайн-форматі центральними телеканалами та на інтернет-платформі ПЦУ в Youtube, а також у Facebook.
Графік богослужінь вашого храму ПЦУ чи УГКЦ ви можете перевірити на сайті святині або на дошці оголошень безпосередньо у церкві.
Перевірити, до якого патріархату належить церква, можна за цим посиланням.
Читайте також про те, що киян просять долучатись до богослужіння на Великдень онлайн у цілях безпеки.
Раніше ми писали про те, що на Великдень у Києві посилять заходи безпеки.