Розклад богослужінь у храмах Києва на Великдень 2023

Патріарший собор Воскресіння Христового

07:30 - Світле Христове Воскресіння. Надгробне, Пасхальна Утреня

09:00 - Божественна Літургія, освячення пасок

11:00 - Божественна Літургія, освячення пасок

18:00 - Великодня Вечірня

Володимирський собор

07:00- 9:00 - ранкова Літургія

10:00-13:00 - пізня Літургія

Успенська Києво-Печерська лавра

06:00 - святу літургію проведе намісник Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій.

Свято-Покровська церква

08:00 - Сповідь

09:00- Божественна Літургія

17:00 - Вечірнє богослужіння з акафістом

Михайлівський золотоверхий монастир

00:00 - пасхальна Утреня

01:00 - часи і Літургія святителя Іоана Золотоустого

09:00 - пізня Літургія

17: 00 - пасхальна вечірня

Спасо-Преображенський собор

07:00 - Пасхальна Утреня

8:30 - Літургія

05:00 - Вечірня

Свято-Іллінська церква

00.00 - пасхальна Утреня. Божественна Літургія (територія храму буде зачинена з 24.00 до 5.00 у зв'язку з комендантською годиною)

05.00-11.00 - освячення пасок

Де можна подивитись богослужіння онлайн

Головні закриті богослужіння вночі транслюватимуться в онлайн-форматі центральними телеканалами та на інтернет-платформі ПЦУ в Youtube, а також у Facebook.

Графік богослужінь вашого храму ПЦУ чи УГКЦ ви можете перевірити на сайті святині або на дошці оголошень безпосередньо у церкві.

Перевірити, до якого патріархату належить церква, можна за цим посиланням.