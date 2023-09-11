Розкішний бронепоїзд диктатора: на чому Кім Чен Ин поїде у Росію до Путіна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше за майже чотири роки вирішив вирушити в подорож до іншої країни. Він має намір відвідати російське місто Владивосток для зустрічі з Путіним.

На якому транспорті їздить Кім Чен Ин і чим його розкішний поїзд відрізняється від потяга Путіна - читайте в матеріалі нижче.

Поїзд Кім Чен Ина

У Кім Чен Ина є розкішний і броньований поїзд. Через велику вагу броні на потязі, він рухається дуже повільно - трохи більш як 37 км/год. Крім того, цей потяг дуже довгий - у ньому 90 вагонів.

За даними видання The Washington Post, саме на цьому бронепоїзді лідер Північної Кореї має намір відвідати Росію. У Владивостоці він зустрінеться з російським диктатором Путіним, щоб обговорити постачання зброї, яку РФ використовуватиме проти України.

Як розповідав російський дипломат Георгій Толорая, який подорожував цим потягом, у деяких вагонах везли два броньовані автомобілі для корейського диктатора.

За словами дипломата, 2001 року поїзд Кім Чен Ина перевіряли російські фахівці. Вони виявили під основними залізничними вагонами, які використовувалися для житлових та службових цілей, спеціальні бронелисти. Вагони були радянського походження, але явно пізніше були сильно модифіковані.

Потяг викликає масові збої під час руху і часом - з міркувань безпеки. Близько 100 агентів безпеки перевіряють усі станції на шляху прямування - на предмет потенційних загроз. А часто на станціях просто відключають електрику, щоби не було руху інших поїздів.

Вагони цього складу пофарбовані у зелений та жовтий колір. Усередині - глянсово-білі інтер'єри з довгими столами, моніторами з плоскими екранами. Також є кімнати із червоними шкіряними кріслами.

Фотографій з самого поїзда зовсім небагато і розповісти про нього можуть лише гості корейського лідера. Наприклад, російський чиновник Костянтин Пуліковський описав поїзд Кім Чен Ина у своїй книзі.

Він розповів, що у поїзді величезне меню і можна було замовити будь-яку страву російської, китайської, корейської, японської чи французької кухні. Також у ресторані були ящики з бордоськими та бургундськими винами та живі омари. А розважали гостей молоді співачки.

Варто зазначити, що Кім рідко виїжджає за межі Північної Кореї з 2011 року, коли він узяв на себе керівництво країною після смерті батька. Під час пандемії Північна Корея сильно обмежила контакти з рештою світу. 2021 року російські дипломати змогли залишити країну саме на цьому поїзді.

І хоча Кім має відмінний бронепоїзд, він намагається не залишати межі Північної Кореї. За останні 4 роки це буде його перший виїзд.

Бронепоїзд Кім Чен Ин (фото: Getty Images)

Бронепоїзд Путіна

Російський диктатор має свій власний бронепоїзд, яким він став дуже активно користуватися незадовго до свого вторгнення в Україну.

Усередині цього бронепоїзда є тренажерний зал, турецька лазня, кабінет косметолога, масажний кабінет. Є дуже багато дорогої медичної апаратури - для штучної вентиляції легень, дефібрилятор, інфузомат, аспіратор для санацій верхніх дихальних шляхів, монітор пацієнта.

Загалом у бронепоїзді Путіна 22 вагони, але всі одночасно зазвичай не експлуатуються і для подорожей чіпляють близько 10. Обов'язкова вимога - у вагонах має бути російське ТБ і сигнал не повинен перериватися. Для цього на поїзді є спеціальна антена.

Бронепоїзд Путіна (фото: "Досьє")

За документацією в поїзді Путіна передбачено посилений захист для стін та вікон купе, для стін, дверей та вікон тамбура та клас захисту не нижче - БР4. Тобто така броня має захистити від пострілів зі снайперської гвинтівки чи автомата Калашнікова.

На додаток, в документації поїзда передбачено встановлення бійниць для ведення вогню у відповідь. Є окремий вагон, у якому знаходяться охоронці, які забезпечують постійний супутниковий та секретний зв'язок.

Зовні бронепоїзд не сильно відрізняється від звичайного – він пофарбований у сірий колір та має червону символіку РЗД. Як вдалося з'ясувати журналістам, для бронепоїзда Путіна спеціально збудували три окремі гілки - поряд з резиденціями диктатора на Валдаї, Ново-Огарьово та Сочі.