"Розказати правду": як за допомогою торентів боротися з російською пропагандою

Варіантів було два: перший - піти на війну й захищати рідну землю зі зброєю. Другий - застосувати журналістські навички й спробувати донести інформацію про те, що відбувається в Україні, до решти світу. Вибрав те, що вмію краще, так я став частиною міжнародного кіберпроєкту Torrents of Truth.

Атаки на сайти, телеканали, пропагандистські ЗМІ та інші платформи - цілком робоча стратегія для того, щоби дістатися до найбільш зомбованих верств населення.

Першими ще в березні це довели Anonymous. Напис "призываем вас остановить это безумие, не отправляйте сыновей и мужей на верную смерть", який хакерське угруповання залишило на великій кількості російських сайтів, спричинив чимало галасу, як і красномовний ролик з віршем Дмитра Монатіка, запущений "анонімусами" на федеральному телебаченні.

Креативність - це те, чого ніколи не було в росіян, і через це їм важко з нею боротися. Часто саме нестандартне мислення й використання неочевидної зброї допомагає українським кібервійськам у різний спосіб протистояти брехні російської пропаганди.

За допомогою мемів, роликів, кібератак та іншими способами Україна протистоїть дезінформації за дуже важливими напрямами:

неправдиві новини з українського фронту

заниження власних втрат росіян

приховування воєнних злочинів проти цивільного населення

спроби перенести провину за скоєння злочинів на ЗСУ

Torrents of Truth - міжнародний проект, якій також націлений на боротьбу з пропагандою. Його ініціатори - французький креативний директор з українським корінням Гійом Рухомовський і директорка української маркетингової агенції Ольга Кокошко.

Як зрозуміло з назви, основний робочий інструмент проекту - торенти.

Після того як від росії відвернувся світ, а західні компанії припинили надавати свої послуги, улюблені фільми та телепередачі стали недоступними для росіян. Голлівудські студії скасовують релізи, а потокові сервіси припинили роботу. Як наслідок активні користувачі інтернету були змушені шукати альтернативу. Крадіжки чужої інтелектуальної власності й раніше були для росії нормою, а тепер попит на піратський контент там зріс просто в рази.

Система Torrents of Truth вбудовує повідомлення про війну в піратські копії блокбастерів, які обирають громадяни країни-агресора. Загалом наша кіберкоманда вже завантажила й роздала щонайменше 120 торент-файлів на RuTracker, Demonoid, The Pirate Bay, 1337x та інших популярних у росії торент-трекерах.

Для росіян усі вони мають однаковий вигляд - це звичайні "піратські" серіали, фільми, програмне забезпечення, подкасти, музика й книжки. Але коли такий файл завантажено, на того хто це зробив, чекає сюрприз. Замість контенту, який він хотів побачити, з’являється повідомлення: "це не те, що ви очікували побачити, проте це саме те, що ви маєте побачити, - правда".

Далі - реальна розповідь простої людини в цивільному й жорстокі правдиві кадри, які ніколи не покаже їхнє телебачення. Своє 10-хвилинне відео я зняв сам, у ньому я розповів про те, що я побачив у Бучі та Ірпені, перебуваючи там у складі міжнародної знімальної групи й фіксуючи злочини рф.

Кілька колишніх знайомих із росії, що натрапили на цей торент, написали мені після перегляду, що не можуть повірити в побачене. Можливо, нам це здається дивним, проте для багатьох людей там іще й досі те, що відбувається в Україні, - закритий контент.

Покарання для тих, хто виступає проти дезінформації кремля, наразі варіюються від штрафу в розмірі 45 тисяч доларів до тюремного ув’язнення на строк до 15 років, тому "Торенти правди" - один із небагатьох неупереджених, правдивих видів новин у країні, в якій телебачення й газети більше не дають змоги дізнатися правду.

Близько 43% росіян отримують фільми й телепередачі нелегально, а це означає, що майже 62 мільйони людей у рф потенційно схильні до впливу Torrents of Truth і стають мішенню наших кібератак. Кожного з них у своїх зверненнях ми просимо переслати файл, який вони побачили, далі.

Як допомогти в поширенні інформації

Хто завгодно може долучитися до команди Torrents of Truth і допомогти поширювати контент серед росіян. Чим більше завантажень отримають фальшиві торенти - тим більше вони будуть популярні в трекерах і швидше розійдуться територією рф.

Допомогти можна за кілька простих кроків:

Встановити BitTorrent client (ви можете отримати Transmission для Mac або qBittorrent для Windows)

Запустити торенти (виберіть один або, що ще краще, запустіть усі зазначені на сайті торенти, бажано використовувати VPN)

Продовжуйте роздавати (якщо ви залишите свій BitTorrent-client відкритим і доступним, це підвищить популярність торентів і допоможе максимізувати поширення кіберакції)

The New York Times писали: на їхню думку, масове поширення фотографій і відео, які демонструють людські жертви війни, значною мірою допомогло Україні створити образ країни "незламних людей" і довести цивілізованому світу, що росія - "агресор і терорист".

Як музичний журналіст і радіоведучий, я ніколи не думав, що мені доведеться зіткнутися з такою жорстокістю й жахом - повною протилежністю інтерв’ю зі знаменитостями та обговоренню музики. Говорити багато про війну емоційно складно, але в нас, на жаль, немає можливості поставити реальність "на паузу". Тому ми маємо використовувати будь-який шанс, аби протистояти найбільшій пропагандистській машині рф.