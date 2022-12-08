"Рассказать правду": как с помощью торрентов бороться с российской пропагандой

Вариантов было два: первый - пойти на войну и защищать родную землю с оружием. Второй - применить журналистские навыки и попытаться донести информацию о том, что происходит в Украине, до остального мира. Я выбрал то, что умею лучше, так я стал частью международного киберпроекта Torrents of Truth.

Атаки на сайты, телеканалы, пропагандистские СМИ и другие платформы - вполне рабочая стратегия для того, чтобы добраться до наиболее зомбированных слоев населения.

Первыми еще в марте это доказали Anonymous. Надпись "призываем вас остановить это безумие, не отправляйте сыновей и мужей на верную смерть", которую хакерская группировка оставила на большом количестве российских сайтов, вызвала немало шума, как и красноречивый ролик со стихотворением Дмитрия Монатика, запущенный "анонимусами" на федеральном телевидении.

Креативность - это то, чего никогда не было у россиян, и поэтому им трудно с ней бороться. Часто именно нестандартное мышление и использование неочевидного оружия помогает украинским кибервойскам разными способами противостоять лжи российской пропаганды.

С помощью мемов, роликов, кибератак и другими способами Украина противостоит дезинформации по очень важным направлениям:

ложные новости с украинского фронта

занижение собственных потерь россиян

сокрытие военных преступлений против гражданского населения

попытки перенести вину за совершение преступлений на ВСУ

Torrents of Truth - международный проект, который также нацелен на борьбу с пропагандой. Его инициаторы - французский креативный директор с украинскими корнями Гийом Рухомовский и директор украинского маркетингового агентства Ольга Кокошко.

Как понятно из названия, основной рабочий инструмент проекта - торренты.

После того как от России отвернулся мир, а западные компании прекратили предоставлять свои услуги, любимые фильмы и телепередачи стали недоступными для россиян. Голливудские студии отменяют релизы, а потоковые сервисы прекратили работу. В результате активные пользователи интернета были вынуждены искать альтернативу. Кражи чужой интеллектуальной собственности и раньше были для россии нормой, а теперь спрос на пиратский контент там вырос просто в разы.

Система Torrents of Truth встраивает сообщения о войне в пиратские копии блокбастеров, которые выбирают граждане страны-агрессора. В целом наша киберкоманда уже загрузила и раздала не менее 120 торрент-файлов на RuTracker, Demonoid, The Pirate Bay, 1337x и других популярных в россии торрент-трекерах.

Для россиян все они выглядят одинаково - это обычные "пиратские" сериалы, фильмы, программное обеспечение, подкасты, музыка и книги. Но когда такой файл загружен, того, кто это сделал, ждет сюрприз. Вместо контента, который он хотел увидеть, появляется сообщение: "это не то, что вы ожидали увидеть, однако это именно то, что вы должны увидеть, - правда".

Далее - реальный рассказ простого человека в штатском и жестокие правдивые кадры, которые никогда не покажет их телевидение. Свое 10-минутное видео я снял сам, в нем я рассказал о том, что я увидел в Буче и Ирпене, находясь там в составе международной съемочной группы и фиксируя преступления рф.

Несколько бывших знакомых из россии, которые наткнулись на этот торрент, написали мне после просмотра, что не могут поверить в увиденное. Возможно, нам это кажется странным, но для многих людей там до сих пор то, что происходит в Украине, - закрытый контент.

Наказания для тех, кто выступает против дезинформации кремля, сейчас варьируются от штрафа в размере 45 тысяч долларов до тюремного заключения на срок до 15 лет, поэтому "Торренти правды" - один из немногих беспристрастных, правдивых видов новостей в стране, в которой телевидение и газеты больше не позволяют узнать правду.

Около 43% россиян получают фильмы и телепередачи нелегально, а это означает, что почти 62 миллиона человек в России потенциально подвержены влиянию Torrents of Truth и становятся мишенью наших кибератак. Каждого из них в своих обращениях мы просим переслать файл, который они увидели, дальше.

Как помочь в распространении информации

Кто угодно может присоединиться к команде Torrents of Truth и помочь распространять контент среди россиян. Чем больше загрузок получат фальшивые торренты - тем больше они будут популярны в трекерах и быстрее разойдутся по территории россии.

Помочь можно в нескольких простых шагах:

Установить BitTorrent client (вы можете получить Transmission для Mac или qBittorrent для Windows)

Запустить торренты (виберите один или, что еще лучше, запустите все указанные на сайте торренты, желательно использовать VPN)

Продолжайте раздавать (если вы оставите свой BitTorrent-client открытым и доступным, это повысит популярность торрентов и поможет максимизировать распространение киберакции)

The New York Times писали: по их мнению, массовое распространение фотографий и видео, демонстрирующих человеческие жертвы войны, в значительной степени помогло Украине создать образ страны "несокрушимых людей" и доказать цивилизованному миру, что россия - "агрессор и террорист".

Как музыкальный журналист и радиоведущий, я никогда не думал, что мне придется столкнуться с такой жестокостью и ужасом - полной противоположностью интервью со знаменитостями и обсуждению музыки. Говорить много о войне эмоционально сложно, но у нас, к сожалению, нет возможности поставить реальность "на паузу". Поэтому мы должны использовать любой шанс, чтобы противостоять крупнейшей пропагандистской машине рф.