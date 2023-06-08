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Рожевий рай. У США продають справжній ляльковий будинок для людей (фото)

Наразі рожевий будинок виставили на продаж (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У США з'явилося оголошення про продаж будинку, який інтер'єром нагадує ляльковий. Житло виконали в білих і рожевих відтінках, тому він справді схожий на щось казкове.

Про це пишуть на сайті про нерухомість Realtor.

Що особливого має помешкання

Найперша його унікальна характеристика полягає в тому, що будинок звели ще в 1870 році. Він належить до решти 312 вікторіанських котеджів на Мартас-Він'ярд. Це ціла колекція будинків, створених як літній відпочинок із кемпінгами для методистської церкви.

Ззовні будинок пофарбовано в колір рожевої жувальної гумки, тому у вузьких колах агентів з нерухомості його так і називають "рожевим домом".

Фото: realtor.com

Усі, хто там жим, люблять його. Я думаю, що рожевий колір справді виділяє його. Його пофарбували в різні кольори рожевого після Великої депресії", - каже агент з лістингу Кайл Неєр.

Зазвичай котеджі - це нерухомість лише на літо, але в цьому будинку можна жити цілий рік, запевняють експерти.

Відразу за вітальнею розташована чарівна обідня зона з готичними дверима. До речі, зверніть увагу, що на всіх дверях є візерунки з деревини.

Фото: realtor.com

Цікаво, що всередині будинку переважає білий колір, а от рожевий превалює в предметах інтер'єру.

Наразі будинок виставили на продаж, і його ціна складає 875 000 доларів.

Фото: realtor.com

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