RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Розовый рай. В США продают настоящий кукольный дом для людей (фото)

Сейчас розовый дом выставили на продажу (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В США появилось объявление о продаже дома, который интерьером напоминает кукольный. Жилье выполнили в белых и розовых оттенках, поэтому он действительно похож на что-то сказочное.

Об этом пишут на сайте о недвижимости Realtor.

Что особенного имеет жилье

Самая первая его уникальная характеристика состоит в том, что дом построили еще в 1870 году. Он принадлежит к остальным 312 викторианским коттеджам на Мартас-Винъярд. Это целая коллекция домов, созданных в качестве летнего отдыха с кемпингами для методистской церкви.

Снаружи дом покрашен в цвет розовой жевательной резинки, поэтому в узких кругах агентов по недвижимости его так и называют "розовым домом".

Фото: realtor.com

"Все, кто там жим, любят его. Я думаю, что розовый цвет действительно выделяет его. Его покрасили в разные цвета розового после Великой депрессии", - говорит агент по листингу Кайл Нейер.

Обычно коттеджи - это недвижимость только на лето, но в этом доме можно жить круглый год, уверяют эксперты.

Сразу за гостиной расположена очаровательная обеденная зона с готической дверью. Кстати, обратите внимание, что на всех дверях есть узоры из древесины.

Фото: realtor.com

Интересно, что внутри дома преобладает белый цвет, а вот розовый превалирует в предметах интерьера.

Сейчас дом выставили на продажу и его цена составляет 875 000 долларов.

Фото: realtor.com

Раньше мы рассказывали, сколько стоит самая дорогая квартира в мире.

А еще писали о самой дешевой квартире Львова, которую можно арендовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЖилье