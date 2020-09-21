Рождество Пресвятой Богородицы: самые красивые открытки и поздравления с праздником

Поздравьте родных и близких с большим двунадесятым праздником - Рождеством Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы отмечают сегодня, 21 сентября. Выбирайте красивые поздравления и отправляйте их своим друзьям и близким, чтобы создать соответствующую атмосферу празднику.
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сегодня тебя.
Пусть будут здоровье и силы,
Пусть счастлива будет семья.
Хранит пусть Царица Небесная
От бед и уныния, от ссор.
Пусть светом наполнен лишь будет
Прекрасный, достойный твой дом.
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам - любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.
Чтоб сияло вам счастье прекрасное,
Не настало бы время ненастное.
И здоровы чтоб были все близкие,
Согревало бы солнце лучистое!
***
В Рождество Пресвятой Богородицы
В храмах сотни горят свечей,
И идут преклонить колени
Пред святой миллионы людей.
Богородица Дева Мария,
От беды нас укрой, защити.
Ты, родившая сына для Бога,
Нас, детей твоих грешных, прости.
Рождество Пресвятой Богородицы
Веру в душах пускай возродит,
Богоматери сила святая
На добро пусть нас благословит.
***
Рождество Пресвятой Богородицы -
Праздник светлый, великий и радостный.
В честь достойнейшей именинницы
Колокольный звон слышен, благостный!
С этим праздником вас поздравляю я.
Пусть в душе вашей вера живет.
Вам огромного счастья желаю я.
Пусть всегда и во всем вам везет!
***
В храме свечка ярко разгорается,
И молитвы касаются небес,
Божья Матерь вновь рождается,
Время радости, счастья и чудес.
Время, чтобы озвучить поздравления,
Их тебе сейчас я и дарю,
Всем болезням желаю исцеления,
Пусть Богородица хранит твою семью,
И пусть в жизни солнце светит яркое,
А печали пропадут все прочь,
И веры в Бога, ведь это точно главное,
Ведь только он нам может всем помочь!
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Ранее мы писали, какую молитву нужно прочесть Пресвятой Богородице, чтобы исполнить самые заветные желания.
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