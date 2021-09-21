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Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в большой праздник

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Вторник 21 сентября 2021 07:30
Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в большой праздник Фото: 21 сентября женщины молятся Богородице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается сегодня, 21 сентября. Праздник издавна считался важным для женщин, а в народе был символом начала осени и Днем урожая. На Рождество Божьей Матери принято помогать бедным, заниматься благотворительностью, а вот ссориться с близкими - дурная примета.

Подробно о традициях и поверьях, и что запрещено на Рождество Богородицы - в нашем материале.

Значение праздника

На протяжении веков дата христианского праздника остается неизменной. Считается, что именно 21 сентября появилась на свет Дева Мария - мать Иисуса Христа. Девочка родилась в Назарете у пожилой пары Анны и Иоакима, и это стало настоящим чудом. Поэтому Богородицу считают покровительницей матерей, а праздник - "женским".

В этот день Божью Матерь просят об исцелении от бесплодия, о здоровье для детей, благополучии в семье. Однако поверья гласят, чтобы все молитвы на Рождество Борогордицы сбылись, нужно следовать определенным правилам и соблюдать запреты.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Праздник 21 сентября нужно провести в хорошем настроении. Строгий запрет касается ссор с близкими людьми. Не стоит выяснять отношения, обижаться и злиться на родных.

На Рождество Богородицы запрещено выполнять тяжелую физическую работу. Уборку, стирку, мытье полов лучше отложить до следующего дня, как и работы на земле.

Девушкам на Пречистую нельзя заниматься шитьем, вязанием, вышиванием, брать в руки нож, ножницы и другие острые предметы.

Нельзя сметать крошки со стола и выбрасывать остатки еды. Их лучше отдать животным или птицам.

В Рождество Девы Марии нельзя проходить мимо нуждающихся, отказывать в милостыни. Согласно примете, помощь бедным в этот день принесет семье достаток, а женщине поможет исцелиться от бесплодия.

Категорических запретов в еде 21 сентября нет, но с давних времен верующие в праздник ограничивали алкоголь, не ели мясо и "тяжелую" пищу.

Приметы на Рождество Богородицы

В народе к 21 сентября заканчивались полевые работы, и люди отмечали это событие широко и весело. Праздник назывался Осенины, а Богородицу считали покровительницей земледелия. На праздничный стол готовили блюда из нового урожая с грибами и рыбой.

Женщины всегда начинали праздник с похода на реку. Умывание холодной водой на Пречистую - к молодости и долголетию.

Чтобы будущая семья стала счастливой, лучший день для сватовства - 21 сентября.

До наших дней дошли и погодные приметы на Рождество Богородицы:

  • Густой туман утром - предвестник затяжных дождей.
  • Если на праздник ясно и тепло, такая погода продержится до конца месяца.
  • Птицы летают высоко - холода наступят не скоро, а если кружат над землей - пора готовиться к морозам.
  • Ветер на Богородицу - стоит ждать сильных ветров зимой.
  • Зимой будет много снега, если роса быстро высыхает.

Напомним, ранее мы писали, какие церковные праздники будут отмечаться в октябре 2021.

Также читайте, когда в этом году будет день осеннего равноденствия, что можно и что запрещено в этот день.

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