ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Рождество авто скорой помощи ехало на вызов и застряло в трясине под Николаевом

Новина українською →
Николаев, Суббота 08 января 2022 18:03
На Рождество авто скорой помощи ехало на вызов и застряло в трясине под Николаевом Фото: спасатели вытащили машину скорой помощи из трясины (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 7 января, около 18:00 автомобиль скорой помощи ехал по вызову в село Трудовое Николаевской области и застрял в грязи грунтовой дороги в 3 километрах от места назначения.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области на своей странице в Facebook.

Пока ехала подмога врач принял решение пешком дойти до больного. Когда приехали спасатели, то первым делом помогли транспортировать тяжелобольного вместе с врачом.

Далее с помощью автомобиля повышенной проходимости и троса спасателям удалось вытащить из грязи карету скорой помощи. От ГСЧС на месте работала 1 единица техники и 4 спасателя.

На Рождество авто скорой помощи ехало на вызов и застряло в трясине под Николаевом

Спасатели вытащили из грязи машину скорой помощи (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Напомним, на Прикарпатье произошло необычное ДТП, в результате которого автомобиль пробил крышу жилого дома и оказался почти целиком внутри здания. Женщине, которая была за рулем авто понадобилась госпитализация.

Мы также писали о том, что под Житомиром на водоеме поселка Брусилова парень провалился под лед. Пострадавший самостоятельно не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты.

Пришлось вызывать спасателей, которые с помощью лодки транспортировали парня к берегу и передали медикам. После оказания неотложной помощи парня госпитализировали с переохлаждением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область ГСЧС
LITE
Дочь Моники Беллуччи затмила красотой даже свою знаменитую мать: топ-10 ослепительных фото юной модели
Дочь Моники Беллуччи затмила красотой даже свою знаменитую мать: топ-10 ослепительных фото юной модели