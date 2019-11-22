Рождество 25 декабря: Епифаний сделал важное заявление

Украинцы могут праздновать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря, если они этого хотят. Об этом сообщил Митрополит киевский и всей Украины Епифаний в интервью телеканалу Zik. По его словам, сейчас сложно представить, сколько времени нужно, чтобы изменить празднование этого большого праздника с привычного украинцам дня 7 января.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ ", - сказал Епифаний.

Если большинство христиан в Украине начнут отмечать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет говорить о изменениях в церкви.

Епифаний рассказал о Рождестве (фото: РБК-Украина)

"Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - сказал глава ПЦУ.

Епифаний попросил украинцев не забывать молиться о воинах, которые защищают Донбасс, а также тех людях, кто проживает на оккупированных территориях.