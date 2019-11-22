Рождество 25 декабря: Епифаний сделал важное заявление

Епифаний сообщил, что Рождество можно праздновать по григорианскому календарю
Украинцы могут праздновать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря, если они этого хотят. Об этом сообщил Митрополит киевский и всей Украины Епифаний в интервью телеканалу Zik. По его словам, сейчас сложно представить, сколько времени нужно, чтобы изменить празднование этого большого праздника с привычного украинцам дня 7 января.
"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ ", - сказал Епифаний.
Если большинство христиан в Украине начнут отмечать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет говорить о изменениях в церкви.
"Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - сказал глава ПЦУ.
Епифаний попросил украинцев не забывать молиться о воинах, которые защищают Донбасс, а также тех людях, кто проживает на оккупированных территориях.