Рождественский пост 2021-2022: когда начинается, и что строго запрещено

Пост - это не только ограничение в питании

Во время поста, безусловно, следует отказаться от ряда продуктов: молочного, мяса яиц. Но не только. Это период смирения, размышлений, позитивных мыслей.

Во время поста запрещается курить, пить алкоголь, сквернословить, посещать увеселительные мероприятия, испытывать негативные эмоции, завидовать, гневиться, оскорблять людей.

Главная задача Рождественского поста - усмирение плоти для возможности духовного очищения.

В это время следует быть добрым, терпимым, простить старые обиды, задуматься о своих ошибках, исправить их, доброжелательно относиться к близким.

Питание на Рождественский пост

Блюда должны быть максимально простыми, диетическими, растительного происхождения.

В меню должно быть больше растительного белка, чтобы компенсировать животный. Можно добавлять грибы, орехи, бобовые.

А вот соленьями, острыми, маринованными блюдами лучше не злоупотреблять. Попросту, чтобы в дни очищения не спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кому нельзя придерживаться поста

Больным с желудочными проблемами, диабетом, онкологическими и некоторыми другими заболеваниями не стоит придерживаться ограничений по питанию.

Если вы восстанавливаетесь после болезни, лучше пропустите пост в этот раз.

Дети до 7 лет и женщины, ожидающие ребенка, освобождены от необходимости соблюдать пост.

Пост может иметь несколько степеней строгости:

полный отказ от еды, как дань тому, что в течение 40 дней Иисус Христос не вкушал никакой пищи;

горячая еда с добавлением растительного масла или без него;

употребление рыбы, но только в определенные дни;

сухоядение, когда в пищу употребляются продукты без термической обработки и добавления масла.

В дни поста есть определенные послабления

Существует специальный календарь, по которому можно продумывать свое меню. Некоторые дни в нем - строгие, а в некоторые допускаются послабления, когда можно есть рыбу, и даже выпить немного вина.

Строго-настрого отказаться нужно от таких продуктов:

любое мясо, даже куриное,

яйца,

молочные продукты, куда входят сыр, сметана и сливочное масло,

алкоголь (кроме вина в некоторые дни).

Смотрите ниже календарь питания на Рождественский пост 2021-2022.

Фото: sytayasemya