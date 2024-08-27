Розгладжують зморшки та живлять: чим можна замінити ретинол у догляді за шкірою

Що таке ретинол

Ретинол - це форма вітаміну А, яка широко використовується в догляді за шкірою. А також це відомий засіб проти старіння шкіри.

Ретинол також відлущує старі клітини та збільшує вироблення колагену, що може зменшити появу тонких ліній і зморшок, надаючи вашій шкірі більш свіжого вигляду і пружності.

Він починає діяти у ваших клітинах одразу, але пройде кілька тижнів, перш ніж ви помітите покращення зовнішнього вигляду.

Бакучіол - косметичний інгредієнт, який останнім часом набув особливої популярності. Його недарма називають рослинним ретинолом. Це чудова заміна ретинолу, особливо для людей, які не можуть його використовувати з різних причин.

забезпечує імунну підтримку, нейтралізує вільні радикали, що спричиняють пошкодження по всьому тілу і необхідний для виробництва колагену, одного з білків, який підтримує молодість шкіри.