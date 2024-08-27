Разглаживают морщины и питают: чем можно заменить ретинол в уходе за кожей

Что такое ретинол

Ретинол - это форма витамина А, которая широко используется в уходе за кожей. А также это известное средство против старения кожи.

Ретинол также отшелушивает старые клетки и увеличивает выработку коллагена, что может уменьшить появление тонких линий и морщин, придавая вашей коже более свежий вид и упругость.

Он начинает действовать в ваших клетках сразу, но пройдет несколько недель, прежде чем вы заметите улучшение внешнего вида.

Бакучиол - косметический ингредиент, который в последнее время приобрел особую популярность. Его не зря называют растительным ретинолом. Это отличная замена ретинола, особенно для людей, которые не могут его использовать по разным причинам.

обеспечивает иммунную поддержку, нейтрализует свободные радикалы, вызывающие повреждения по всему телу и необходим для производства коллагена, одного из белков, поддерживающего молодость кожи.