Розважав на вечірці дружину російського олігарха. Остапчук вляпався у гучний скандал

Що відомо про скандальну вечірку

15 червня Буряк відсвяткувала день народження на Міконосі. Іменинниця просила своїх гостей, серед яких були і росіяни, не оприлюднювати фото і відео із вечірки. Втім деякі кадри таки потрапили умережу і на одному відео видно, як Остапчук веде вечірку російською мовою.

Паралельно з цим дружина Остапчука Катерина Полтавська активно постила фото з Греції, але при цьому не вказувала, чи перебуває чоловік разом з нею.

Остапчук потрапив на відео з вечірки (скриншот)

Реакція Остапчука на скандал

Сам ведучий не постив жодних фото про свою роботу в Греції, але коли розгорівся скандал, то заявив, що не знав, що на вечірці будуть росіяни, оскільки організаційними моментами займався його менеджер.

"Це замовлення на мене, тому що пишуть про те, що не є правдою, окрім того, що я там був, і плюс до цього беруть це все з голови. По-перше, замовниця - українка, з Одеси. Її чоловік - також українець. Окрім цього, організатори повідомляли, що вони, як і гості, донатять мільйони на нашу армію. Я знаю, що колишній чоловік Буряк з Росії, але вона давно розлучилася з ним і не була в Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення", - пояснив Остапчук.

Однак поки невідомо, чи дійсно Юлія розійшлася з чоловіком-росіянином. Буквально на днях РосЗМІ називали її дружиною Арапова.

Остапчук оприлюднив свою переписку (скриншот)

Також Остапчук додав, що проводив вечірку українсько-російською, тому що були гості з Грузії.

"Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу", - заявив ведучий.

Остапчук також оприлюднив листування з організаторами та менеджером про те, що його мали попередити про росіян на вечірці. І тепер ведучий каже, що буде змушений публічно звільнити свого менеджера.

Хто така Юлія Буряк і яка її позиція щодо війни

Юлія Буряк родом з України, вона колишня дружина одеського медіамагната Артема Вознюка ("Просто Раді.О", "Одесса-Кино"). Ще до повномасштабної війни вона переїхала в Москву і вийшла заміж за "воронежського алюмінієвого короля" Леоніда Арапова. Коли Росія напала на Україну, Буряк ніяк це не прокоментувала і не висловила свою позицію.

Додамо, що два роки тому на її 30-річчя Юлії її чоловік влаштував вечірку в Туреччині із Собчак, Верніком, Лепсом, Меладзе та "Ленінградом".