Развлекал на вечеринке супругу российского олигарха. Остапчук вляпался в громкий скандал

Что известно о скандальной вечеринке

15 июня Буряк отпраздновала день рождения на Миконосе. Именинница просила своих гостей, среди которых были и россияне, не публиковать фото и видео с вечеринки. Однако некоторые кадры таки попали в сеть и на одном видео видно, как Остапчук ведет вечеринку на русском языке.

Параллельно с этим жена Остапчука Екатерина Полтавская активно постила фото с отдыха в Греции, но при этом не указывала, находится ли муж вместе с ней.

Остапчук попал на видео с вечеринки (скриншот)

Реакция Остапчука на скандал

Сам ведущий не постил никаких фото о своей работе в Греции, но когда разгорелся скандал, то заявил, что не знал, что на вечеринке будут россияне, поскольку организационными моментами занимался его менеджер.

"Этот заказ на меня, потому что пишут о том, что не является правдой, кроме того, что я там был, и плюс к этому берут это все из головы. Во-первых, заказчица - украинка, из Одессы. Ее муж - тоже украинец. Кроме этого, организаторы сообщали, что они, как и гости, донатят миллионы на нашу армию. Я знаю, что бывший муж Буряк из России, но она давно рассталась с ним и не была в России с момента начала полномасштабного вторжения", - объяснил Остапчук.

Однако пока неизвестно, действительно ли Юлия разошлась с мужем-россиянином. Буквально на днях РосСМИ называли ее супругой Арапова.

Остапчук обнародовал свою переписку (скриншот)

Также Остапчук добавил, что проводил вечеринку на украинском и русском языках, потому что были гости из Грузии.

"Если бы я знал перед событием, что там будет кто-нибудь из россиян, я бы не взял эту работу", - заявил ведущий.

Остапчук также обнародовал переписку с организаторами и менеджером о том, что его должны были предупредить о россиянах на вечеринке. И теперь ведущий говорит, что будет вынужден публично уволить своего менеджера.

Кто такая Юлия Буряк и какая ее позиция по поводу войны

Юлия Буряк родом из Украины, она бывшая жена одесского медиамагната Артема Вознюка ("Просто Рад.О", "Одесса-Кино"). Еще до полномасштабной войны она переехала в Москву и вышла замуж за "воронежского алюминиевого короля" Леонида Арапова. Когда Россия напала на Украину, Буряк это никак не прокомментировала и не высказала свою позицию.

Добавим, что два года назад на ее 30-летие муж устроил вечеринку в Турции с Собчак, Верником, Лепсом, Меладзе и "Ленинградом".