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Под Ровно жители села полностью отрезаны от цивилизации: не едут маршрутки и скорые

Автор: Татьяна Самарук

В селе Михалин Ровенской области местные жители кричат о помощи. В частности, из-за разбитой дороги люди ежедневно ремонтируют свои авто, а общественный транспорт вообще отказывается туда ездить.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Так, самое страшное, что в поселке умирают люди, потому что до них просто не может доехать скорая.

"Везли однажды беременную женщину. Доставить вовремя ее в больницу из-за плохой дороги было невозможно. Она родила прямо на повороте", - говорят местные жители.

Отмечается, что в село не едут маршрутки. До ближайшего автобуса приходится идти по три километра пешком. Такая ситуация здесь уже не первый год, хотя по документам в селе все замечательно.

К тому же в Службе автодорог в Ровенской области заверили, что ежегодно просят выделить деньги на ремонт этой дороги

"В списке предложений на финансирование на следующий год поданном на рассмотрение Кабинета Министров Украины, в том числе и эта дорога по всей ее протяженности", - отметил представитель Автодора.

Кроме того, местные жители уже даже угрожаю полностью перекопать всю дорогу, чтобы власти обратили внимание на проблему.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева посреди дороги асфальт начал проваливаться прямо на глазах.

Также мы писали, что в мэрии Днепра рассказали, как город борется с аномальным снегопадом.

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