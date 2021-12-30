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Під Рівним жителі села повністю відрізані від цивілізації: не їдуть маршрутки та швидкі

Автор: Тетяна Самарук

У селі Михалин Рівненської області місцеві жителі кричать про допомогу. Зокрема, через розбиту дорогу люди щодня ремонтують свої авто, а громадський транспорт взагалі відмовляється туди їздити.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Так, найстрашніше, що в селищі помирають люди, тому що до них просто не може доїхати швидка.

"Везли одного разу вагітну жінку. Доставити вчасно її в лікарню через погану дорогу було неможливо. Вона народила прямо на повороті", - кажуть місцеві жителі.

Зазначається, що в село не їдуть маршрутки. До найближчого автобуса доводиться йти по три кілометри пішки. Така ситуація тут вже не перший рік, хоча за документами в селі все чудово.

До того ж у Службі автодоріг Рівненської області запевнили, що щорічно просять виділити гроші на ремонт цієї дороги

"У списку пропозицій на фінансування на наступний рік поданому на розгляд Кабінету Міністрів України, зокрема і ця дорога по всій її протяжності", - зазначив представник автодору.

Окрім того, місцеві жителі вже навіть погрожую повністю перекопати всю дорогу, щоб влада звернула увагу на проблему.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва посеред дороги асфальт почав провалюватися просто на очах.

Також ми писали, що у мерії Дніпра розповіли, як місто бореться з аномальним снігопадом.

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