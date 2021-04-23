Под Ровно женщина вонзила нож в спящего сына-подростка: конфликтов в семье не было

Инцидент произошел в селе Белая Криница этой ночью.

Следственно-оперативная группа выяснила, что 40-летняя женщина умышленно, по неизвестным пока причинам, нанесла спящему сыну удар кухонным ножом. Отец парня в тот момент спал в другой комнате.

К счастью, рана оказалась не смертельная - медики в больнице диагностировали у подростка непроникающую рану грудной клетки. После оказания помощи его отпустили домой.

Под Ровно женщина пыталась зарезать спящего 15-летнего сына (фото: rv.npu.gov.ua)

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

По факту покушения на умышленное убийство решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по части 3 статьи 15 части 1 статьи 115 УК.

Отмечается, что в рамках уголовного производства проведут ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическую.

Правоохранители выяснили, что женщина находилась в депрессии, так как собиралась разводиться с мужем. Известно, что никаких конфликтов между родными накануне не возникало.

"Семья благополучная, на каких-либо профилактических учетах не состояла. Оба родителя официально трудоустроены, а 15-летний сын учится в одном из общеобразовательных учреждений Ровно и характеризуется положительно", - рассказали полицейские.

Под Ровно женщина пыталась убить 15-летнего сына (фото: rv.npu.gov.ua)