Під Рівним жінка встромила ніж у сплячого сина-підлітка: конфліктів у родині не було

Інцидент стався в селі Біла Криниця цієї ночі.

Слідчо-оперативна група з'ясувала, що 40-річна жінка умисно, з невідомих поки причин, завдала сплячому синові удар кухонним ножем. Батько хлопця в той момент спав в іншій кімнаті.

На щастя, рана виявилася не смертельною - медики в лікарні діагностували у підлітка непроникаючу рану грудної клітини. Після надання допомоги його відпустили додому.

Під Рівним жінка намагалася зарізати сплячого 15-річного сина (фото: rv.npu.gov.ua)

Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.

За фактом замаху на умисне вбивство вирішується питання про повідомлення їй про підозру за частиною 3 статті 15 частини 1 статті 115 КК.

Зазначається, що в рамках кримінального провадження проведуть ряд експертиз, в тому числі й судово-психіатричну.

Правоохоронці з'ясували, що жінка перебувала у депресії, оскільки збиралася розлучатися з чоловіком. Відомо, що жодних конфліктів між рідними напередодні не виникало.

"Сім'я благополучна, на жодних профілактичних обліках не перебувала. Обоє батьків офіційно працевлаштовані, а 15-річний син навчається в одному із загальноосвітніх закладів Рівного та характеризується позитивно", - розповіли поліцейські.

Під Рівним жінка намагалася вбити 15-річного сина (фото: rv.npu.gov.ua)