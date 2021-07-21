Под Ровно женщина накурила кальяном 7-летнюю племянницу: "тетя плохому не научит"

В поселке Владимирец Ровенской области женщина решила, что ее семилетней племяннице уже можно курить кальян, и она дала ребенку попробовать. Данный инцидент сильно возмутил пользователей сети.

Видео с девочкой, которая курит кальян опубликовал Telegram-канал " ТРУХА ".

Пока девочка курит кальян на фоне слышно, как женщина говорит "молодец, тетя плохому не научит, да?".

На видео также видна надпись, что девочке разрешили курить кальян ее родители.

Пользователи сети прокомментировали это.