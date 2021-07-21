Под Ровно женщина накурила кальяном 7-летнюю племянницу: "тетя плохому не научит"
В поселке Владимирец Ровенской области женщина решила, что ее семилетней племяннице уже можно курить кальян, и она дала ребенку попробовать. Данный инцидент сильно возмутил пользователей сети.
Видео с девочкой, которая курит кальян опубликовал Telegram-канал "ТРУХА".
Пока девочка курит кальян на фоне слышно, как женщина говорит "молодец, тетя плохому не научит, да?".
На видео также видна надпись, что девочке разрешили курить кальян ее родители.
Пользователи сети прокомментировали это.
- Прогрессируем;
- Не наркота - уже не плохо;
- Пусть делают что хотят им это же боком выйдет;
- Дура! Что тут скажешь....
- Куда мы катимся;
- Вообще чокнутая!!!
- А в 10 уже и на трассу можно;
- Какое оно чокнутое и страшное;
- Так пусть малой сразу и губы, и сиськи наростят, чего ж мелочиться;
- Ну в принципе не удивительно, если тетя другого в жизни не делает, только этому может и научить;
- У тети мозгов, как у ракушки.
Напомним, педиатр составил список лекарств для аптечки для родителей, которые едут отдыхать на море с детьми, ведь могут произойти непредсказуемые ситуации.
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