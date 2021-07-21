Під Рівним жінка накурила кальяном 7-річну племінницю: "тьотя поганому не навчить"

У селищі Володимирець Рівненської області жінка вирішила, що її семирічної племінниці вже можна курити кальян, і вона дала дитині спробувати. Даний інцидент сильно обурив користувачів мережі.

На відео також видно напис, що дівчинці дозволили курити кальян її батьки.

Поки дівчинка курить кальян на тлі чутно, як жінка говорить "молодець, тітка поганому не навчить, так?".

Нагадаємо, педіатр склав список ліків для аптечки для батьків, які їдуть відпочивати на море з дітьми, адже можуть статися непередбачувані ситуації.

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