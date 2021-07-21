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Під Рівним жінка накурила кальяном 7-річну племінницю: "тьотя поганому не навчить"

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Рівне, Середа 21 липня 2021 17:37
Під Рівним жінка накурила кальяном 7-річну племінницю: "тьотя поганому не навчить" Колаж РБК-Україна: під Рівним жінка накурила кальяном 7-річну племінницю
Автор: Styler

У селищі Володимирець Рівненської області жінка вирішила, що її семирічної племінниці вже можна курити кальян, і вона дала дитині спробувати. Даний інцидент сильно обурив користувачів мережі.

Відео з дівчинкою, яка курить кальян опублікував Telegram-канал "ТРУХА".

Поки дівчинка курить кальян на тлі чутно, як жінка говорить "молодець, тітка поганому не навчить, так?".

На відео також видно напис, що дівчинці дозволили курити кальян її батьки.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Прогресуємо;
  • Не наркота - вже не погано;
  • Нехай роблять що хочуть їм це ж боком вийде;
  • Дура! Що тут скажеш ....
  • Куди ми котимося;
  • Взагалі чокнута!!!
  • А в 10 вже і на трасу можна;
  • Яке воно чокнуте і страшне;
  • Так нехай малій відразу і губи, і цицьки наростять, чого ж розмінюватися на дрібниці;
  • Ну в принципі не дивно, якщо тітка іншого в житті не робить, тільки цього може і навчити;
  • У тітки мізків, як у мушлі.

Нагадаємо, педіатр склав список ліків для аптечки для батьків, які їдуть відпочивати на море з дітьми, адже можуть статися непередбачувані ситуації.

Ми також писали про те, хлопчик з Одеси з рідкісним захворюванням отримав найдорожчий укол у світі. Йому діагностували спінальну м'язову атрофію.

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Рівненська область кальян
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