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В Ровно вспыхнул скандал: депутата травят за материнство

Автор: Людмила Жукова

В Ровно депутата городского совета Оксану Майбороду начали травить из-за того, что она приходит на работу с маленьким ребенком, а иногда выступает с ним на руках.

Об этом сама депутат написала на своей странице в Facebook.

Оксана считает, что травля началась не столько из-за ребенка, сколько из-за ее политической деятельности.

"Родители с детьми в общественных местах это нормально и взять ребенка на работу это нормально! Никто и никому не вправе указывать, как воспитывать детей, куда их можно брать и где оставлять! Это личное дело родителей и правильная реакция окружения - это либо никакая, или поддержка и помощь. Люди, которые меня знают, и которые были на мероприятиях, где я была с детьми, как правило, так и делают, за что я искренне благодарна", - написала Майборода.

Депутат отметила, что ее ребенок - это ее дело, а остальные не должны указывать, что с ним делать.

"Считаю, что устроенная травля в мою сторону от некоторых людей, которые уже третий день не устают писать под всеми возможными сообщениями, связана с моей политической деятельностью. Ранее к выборам мои публичные выступления с ребенком не привлекали такого внимания. На этот раз нескольких женщин, которые начали осуждать меня, что я не оставила в другом месте ребенка, а взяла с собой, задели мои комментарии, мой ребенок, это мое дело и невоспитанно указывать другим, как им быть со своей семьей. Ну и понеслось...", - написала Оксана.

Оксана Майборода часто приходит на работу с ребенком (фото: facebook.com/oksana.maiboroda.7)

В комментариях многие украинцы встали на защиту депутата с ребенком.

  • Якщо дитині не нудно. Коли мене брав тато 2 рази на Азот в 5 років, мені було нудно. Коли мама брала на роботу, мені теж було нудно. Мені було цікаво з однолітками в дитсадку. Але у вас своя дитина, може для неї це найкращий варіант.
  • Оксанко, не звертай уваги! Інколи людям просто потрібен привід, що причепитися. Усі, кого дивує мама із дитиною на роботі, можуть подивитися на приклад депутаток Європейського Парламенту.
  • Мені здалося, що ви набагато більшу кількість людей образили. І претензії до вас були зовсім не як до мами з дитиною, а як до депутатки. І з Басівкутом лишились питання.

Как мы писали ранее, Минэнерго Украины попало в сексистский скандал из-за странной вакансии.

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