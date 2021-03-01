У Рівному спалахнув скандал: депутата цькують за материнство

Оксана вважає, що цькування почалося не стільки через дитину, скільки через через її політичну діяльність.

"Батьки з дітьми у громадських місцях це нормально і взяти дитину на роботу це нормально! Ніхто і нікому не вправі вказувати, як виховувати дітей, куди їх можна брати і де залишати! Це особиста справа батьків і правильна реакція оточення - це або ніяка, або підтримка і допомога. Люди, які мене знають, і які були на заходах, де я була з дітьми, як правило, так і роблять, за що я щиро вдячна", - написала Майборода.

Депутат зазначила, що її дитина - це її справа, а інші не повинні вказувати, що з нею робити.

"Вважаю, що влаштоване цькування в мою сторону від деяких людей, які вже третій день не втомлюються писати під усіма можливими повідомленнями, пов'язане з моєю політичною діяльністю. Раніше до виборів мої публічні виступи з дитиною не залучали такої уваги. На цей раз декількох жінок, які почали засуджувати мене, що я не залишила в іншому місці дитину, а взяла з собою, зачепили мої коментарі, моя дитина, це моя справа і невиховано вказувати іншим, як їм бути зі своєю сім'єю. Ну і понеслося...", - написала Оксана.

Оксана Майборода часто приходить на роботу з дитиною (фото: facebook.com/oksana.maiboroda.7)

В коментарях багато українців стали на захист депутата з дитиною.