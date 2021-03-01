В Ровно вспыхнул скандал: депутата травят за материнство

В Ровно депутата городского совета Оксану Майбороду начали травить из-за того, что она приходит на работу с маленьким ребенком, а иногда выступает с ним на руках.

Об этом сама депутат написала на своей странице в Facebook.

Оксана считает, что травля началась не столько из-за ребенка, сколько из-за ее политической деятельности.

"Родители с детьми в общественных местах это нормально и взять ребенка на работу это нормально! Никто и никому не вправе указывать, как воспитывать детей, куда их можно брать и где оставлять! Это личное дело родителей и правильная реакция окружения - это либо никакая, или поддержка и помощь. Люди, которые меня знают, и которые были на мероприятиях, где я была с детьми, как правило, так и делают, за что я искренне благодарна", - написала Майборода.

Депутат отметила, что ее ребенок - это ее дело, а остальные не должны указывать, что с ним делать.

"Считаю, что устроенная травля в мою сторону от некоторых людей, которые уже третий день не устают писать под всеми возможными сообщениями, связана с моей политической деятельностью. Ранее к выборам мои публичные выступления с ребенком не привлекали такого внимания. На этот раз нескольких женщин, которые начали осуждать меня, что я не оставила в другом месте ребенка, а взяла с собой, задели мои комментарии, мой ребенок, это мое дело и невоспитанно указывать другим, как им быть со своей семьей. Ну и понеслось...", - написала Оксана.

Оксана Майборода часто приходит на работу с ребенком (фото: facebook.com/oksana.maiboroda.7)

В комментариях многие украинцы встали на защиту депутата с ребенком.