У Рівному спалахнув скандал: депутата цькують за материнство
В Рівному депутата міської ради Оксану Майбороду почали цькувати через те, що вона приходить на роботу з маленькою дитиною, а іноді виступає з нею на руках.
Про це сама депутат написала на своїй сторінці в Facebook.
Оксана вважає, що цькування почалося не стільки через дитину, скільки через через її політичну діяльність.
"Батьки з дітьми у громадських місцях це нормально і взяти дитину на роботу це нормально! Ніхто і нікому не вправі вказувати, як виховувати дітей, куди їх можна брати і де залишати! Це особиста справа батьків і правильна реакція оточення - це або ніяка, або підтримка і допомога. Люди, які мене знають, і які були на заходах, де я була з дітьми, як правило, так і роблять, за що я щиро вдячна", - написала Майборода.
Депутат зазначила, що її дитина - це її справа, а інші не повинні вказувати, що з нею робити.
"Вважаю, що влаштоване цькування в мою сторону від деяких людей, які вже третій день не втомлюються писати під усіма можливими повідомленнями, пов'язане з моєю політичною діяльністю. Раніше до виборів мої публічні виступи з дитиною не залучали такої уваги. На цей раз декількох жінок, які почали засуджувати мене, що я не залишила в іншому місці дитину, а взяла з собою, зачепили мої коментарі, моя дитина, це моя справа і невиховано вказувати іншим, як їм бути зі своєю сім'єю. Ну і понеслося...", - написала Оксана.
Оксана Майборода часто приходить на роботу з дитиною (фото: facebook.com/oksana.maiboroda.7)
В коментарях багато українців стали на захист депутата з дитиною.
- Якщо дитині не нудно. Коли мене тато брав 2 рази на Азот у 5 років, мені було нудно. Коли мама брала на роботу, мені теж було нудно. Мені було цікаво з однолітками в дитсадку. Але у вас своя дитина, може для неї це найкращий варіант.
- Оксанко, не звертай уваги! Інколи людям просто потрібен привід, що причепитися. Усі, кого дивує мама із дитиною на роботі, можуть подивитися на приклад депутаток Європейського Парламенту.
- Мені здалося, що ви набагато більшу кількість людей образили. І претензії до вас були зовсім не як до мами з дитиною, а як до депутатки. І з Басівкутом лишилися питання.
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